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На Алтае водитель без прав слетел с моста и сломал ногу

Мужчину госпитализировали

18 февраля 2025, 10:20, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай
Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай

29-летний водитель пострадал в результате ДТП в селе Онгудай Горного Алтая, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 17 февраля около 00:05.

Мужчина за рулем Honda Accord не справился с управлением, протаранил перильное ограждение деревянного моста и съехал с проезжей части.

В результате его госпитализировали с переломами ноги.

Во время разбирательства полицейские установили, что он сел за руль, не имея водительских прав. Стражи порядка проводят проверку.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 4

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Гость

10:26:16 18-02-2025

Онгудай-нога

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Гость

10:40:24 18-02-2025

А аккорд хороший был...

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Гость

10:46:08 18-02-2025

Гость (10:40:24 18-02-2025) А аккорд хороший был...... Дембельский

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Сергей

11:26:08 18-02-2025

В каждой деревне таких гонщиков без прав полно, в том числе малолеток, полиция перестала обращать внимание совсем на это, и только после очередной аварии начинаются разборки и то не всегда.

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