На Алтае водитель без прав слетел с моста и сломал ногу
Мужчину госпитализировали
18 февраля 2025, 10:20, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай
29-летний водитель пострадал в результате ДТП в селе Онгудай Горного Алтая, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 17 февраля около 00:05.
Мужчина за рулем Honda Accord не справился с управлением, протаранил перильное ограждение деревянного моста и съехал с проезжей части.
В результате его госпитализировали с переломами ноги.
Во время разбирательства полицейские установили, что он сел за руль, не имея водительских прав. Стражи порядка проводят проверку.
10:26:16 18-02-2025
Онгудай-нога
10:40:24 18-02-2025
А аккорд хороший был...
10:46:08 18-02-2025
Гость (10:40:24 18-02-2025) А аккорд хороший был...... Дембельский
11:26:08 18-02-2025
В каждой деревне таких гонщиков без прав полно, в том числе малолеток, полиция перестала обращать внимание совсем на это, и только после очередной аварии начинаются разборки и то не всегда.