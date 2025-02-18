На Алтае водитель без прав слетел с моста и сломал ногу

Мужчину госпитализировали

18 февраля 2025, 10:20, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД по Республике Алтай

29-летний водитель пострадал в результате ДТП в селе Онгудай Горного Алтая, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 17 февраля около 00:05.

Мужчина за рулем Honda Accord не справился с управлением, протаранил перильное ограждение деревянного моста и съехал с проезжей части.

В результате его госпитализировали с переломами ноги.

Во время разбирательства полицейские установили, что он сел за руль, не имея водительских прав. Стражи порядка проводят проверку.