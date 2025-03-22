На Алтае водитель грузовика сильно разогнался и перевернулся посреди дороги. Фото

Шоферу оказали медпомощь в больнице

22 марта 2025, 12:00, ИА Амител

ДТП у села Малая Иня / Фото: МВД по Республике Алтай

Водитель пострадал при опрокидывании грузовика в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 21 марта около 10:30 вблизи села Малая Иня.

46-летний житель Кузбасса за рулем Volvo VNL64T превысил безопасную скорость, не справился с управлением, наехал на бордюр и перевернулся.

Мужчину доставили в районную больницу для оказания медпомощи. Госпитализация ему не потребовалась.

Дорожные полицейские теперь проводят проверку.

18 марта в Горном Алтае также опрокидывался американский тягач Kenworth. Происшествие случилось вблизи села Шебалино.