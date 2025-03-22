На Алтае водитель грузовика сильно разогнался и перевернулся посреди дороги. Фото
Шоферу оказали медпомощь в больнице
22 марта 2025, 12:00, ИА Амител
ДТП у села Малая Иня / Фото: МВД по Республике Алтай
Водитель пострадал при опрокидывании грузовика в Онгудайском районе Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 21 марта около 10:30 вблизи села Малая Иня.
46-летний житель Кузбасса за рулем Volvo VNL64T превысил безопасную скорость, не справился с управлением, наехал на бордюр и перевернулся.
Мужчину доставили в районную больницу для оказания медпомощи. Госпитализация ему не потребовалась.
Дорожные полицейские теперь проводят проверку.
18 марта в Горном Алтае также опрокидывался американский тягач Kenworth. Происшествие случилось вблизи села Шебалино.
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