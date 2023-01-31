На Алтае водитель грузовика улетел с моста
Из кабины его доставали спасатели
31 января 2023, 16:15, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Алтайском крае спасатели помогли пострадавшему в ДТП водителю, сообщили в региональном МЧС.
Авария случилась в Павловском районе на дороге Черёмное – Новороманово. Водитель грузовой "Газели" не справился с управлением и слетел с моста.
Прибывшие на место спасатели вытащили наружу зажатого в кабине шофёра, а медики осмотрели его. Госпитализация мужчине не потребовалась.
Ранее в Алтайском крае спасатели вовремя пришли на помощь пенсионерке, сломавшей ногу на прогулочной тропе в Белокурихе.
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