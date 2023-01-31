На Алтае водитель грузовика улетел с моста

Из кабины его доставали спасатели

31 января 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае спасатели помогли пострадавшему в ДТП водителю, сообщили в региональном МЧС.

Авария случилась в Павловском районе на дороге Черёмное – Новороманово. Водитель грузовой "Газели" не справился с управлением и слетел с моста.

Прибывшие на место спасатели вытащили наружу зажатого в кабине шофёра, а медики осмотрели его. Госпитализация мужчине не потребовалась.

Ранее в Алтайском крае спасатели вовремя пришли на помощь пенсионерке, сломавшей ногу на прогулочной тропе в Белокурихе.