На Алтае водитель иномарки сбил 66-летнего пешехода
Мужчину госпитализировали
06 ноября 2024, 12:44, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В Горно-Алтайске водитель иномарки сбил мужчину, сообщили в МВД Республики Алтай.
ДТП случилось 5 ноября около 09:15 у дома № 100 по улице Социалистической.
48-летний житель Майминского района за рулем Nissan AD не уступил дорогу пешеходу, когда тот шел по нерегулируемому переходу. В результате 66-летнего местного жителя госпитализировали с травмой ноги.
В отношении водителя возбудили дело об административном правонарушении.
13:11:50 06-11-2024
А что не сбить то?! Средств успокоения трафика нет, или вы всерьез думаете что водитель снизит скорость на ровной дороге увидев знак ограничения скорости или пешеходного перехода? Ну вот, очередное доказательство, что не будет он сбрасывать скорость. Выводы какие-нибудь будут у слуг народных?
14:16:04 06-11-2024
Снова бесконечный Горно-Алтайск, с ДТП.......... Аномальная зона, возможно от чистого озона все дуреют!
16:24:51 06-11-2024
Гость (14:16:04 06-11-2024) Снова бесконечный Горно-Алтайск, с ДТП.......... Аномальная ... Вы думаете, что в других местах водители, увидев знак перехода, снижают скорость, как это предписано правилами? Да некоторым из них если пропустить человека, плохо станет и день пройдёт попусту.