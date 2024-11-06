На Алтае водитель иномарки сбил 66-летнего пешехода

Мужчину госпитализировали

06 ноября 2024, 12:44, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске водитель иномарки сбил мужчину, сообщили в МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 5 ноября около 09:15 у дома № 100 по улице Социалистической.

48-летний житель Майминского района за рулем Nissan AD не уступил дорогу пешеходу, когда тот шел по нерегулируемому переходу. В результате 66-летнего местного жителя госпитализировали с травмой ноги.

В отношении водителя возбудили дело об административном правонарушении.