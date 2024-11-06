Подросток пострадал при столкновении грузовика и легковушки на Алтае

Полицейские проводят проверку

06 ноября 2024, 09:31, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске в результате столкновения автомобилей пострадал подросток, сообщили в МВД Республики Алтай.

ДТП случилось 3 ноября около 11:15 у дома № 34 по улице Бийской.

21-летний житель Усть-Канского района за рулем Honda Accord при повороте на регулируемом перекрестке не уступил дорогу встречному ГАЗ-3307 и столкнулся с ним. От удара грузовик отбросило на дорожный знак, который упал на припаркованный автомобиль KIA.

В результате аварии за медпомощью в больницу обращался 16-летний пассажир Honda. Не госпитализирован. Полиция проводит проверку.