На Алтае водитель иномарки слетел с моста в реку и погиб

Авария случилась в Улаганском районе

10 октября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: МВД Республики Алтай

В Республике Алтай водитель погиб в результате опрокидывания автомобиля, по факту произошедшего проводят проверку, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 9 октября около 03:30 в селе Чибиля Улаганского района. 48-летний житель ехал на Renault Duster по мосту, но не справился с управлением и слетел в реку Башкаус.

"В результате ДТП водитель скончался до приезда скорой помощи", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае с 2 по 8 октября в результате ДТП погибло 3 человека и 69 пострадали.