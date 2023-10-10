На Алтае водитель иномарки слетел с моста в реку и погиб
Авария случилась в Улаганском районе
10 октября 2023, 11:00, ИА Амител
Фото: МВД Республики Алтай
В Республике Алтай водитель погиб в результате опрокидывания автомобиля, по факту произошедшего проводят проверку, сообщили в региональном МВД.
Авария случилась 9 октября около 03:30 в селе Чибиля Улаганского района. 48-летний житель ехал на Renault Duster по мосту, но не справился с управлением и слетел в реку Башкаус.
"В результате ДТП водитель скончался до приезда скорой помощи", – рассказали в ведомстве.
Ранее сообщили, что в Алтайском крае с 2 по 8 октября в результате ДТП погибло 3 человека и 69 пострадали.
11:06:45 10-10-2023
48-летний --- еще попадал, если военная кафедра была. Наверное в ВУЗе не учился. Может и не служил
11:21:50 10-10-2023
Гость (11:06:45 10-10-2023) 48-летний --- еще попадал, если военная кафедра была. Наверн... с головой все в порядке?
11:37:19 10-10-2023
Гость (11:21:50 10-10-2023) с головой все в порядке?... 48-летний попадал, если военная кафедра была, это факт. Только с очень тупой головой можно это не понимать
11:40:22 10-10-2023
Накурятся тут еще до полудня, и гадай кто куда попадал, если кафедра была.