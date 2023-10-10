Три человека погибли на дорогах Алтайского края за неделю

Еще 69 человек пострадали

10 октября 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае с 2 по 8 октября в результате ДТП погибло три человека, пишет "БР" со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

По данным ведомства, всего за этот период случились 54 дорожные аварии. В них пострадали 55 взрослых и 14 детей.

Также зафиксировано более пяти тысяч нарушений ПДД. 148 водителей были пьяны.

Ранее большинство опрошенных россиян поддержали идею ввести штрафы за вождение электросамокатов и велосипедов в нетрезвом виде.