На Алтае водитель иномарки улетел в кювет и погиб

Еще двое человек пострадали

17 июля 2023, 13:21, ИА Амител

Фото: amic.ru

Человек погиб, еще двое пострадали в ДТП в Шипуновском районе, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на Госавтоинспекцию Алтайского края.

Авария случилась 17 июля в 08:55 на 186-м километре трассы А-322, вблизи села Шипуново.

52-летний водитель Honda Mobilio Spike при движении со стороны Барнаула в направлении Рубцовска не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.