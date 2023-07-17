На Алтае водитель иномарки улетел в кювет и погиб
Еще двое человек пострадали
17 июля 2023, 13:21, ИА Амител
Фото: amic.ru
Человек погиб, еще двое пострадали в ДТП в Шипуновском районе, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на Госавтоинспекцию Алтайского края.
Авария случилась 17 июля в 08:55 на 186-м километре трассы А-322, вблизи села Шипуново.
52-летний водитель Honda Mobilio Spike при движении со стороны Барнаула в направлении Рубцовска не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием.
"В результате ДТП погиб водитель. Два пассажира, мужчины 1991 и 1964 годов рождения, находившиеся в момент ДТП в транспортном средстве, с травмами различной степени тяжести доставлены в ЦРБ города Алейска", – рассказали в ведомстве.
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