Пьяный пенсионер попал под поезд в Барнауле и остался жив
Мужчину увезли в больницу с переломами ребер и ушибами
22 ноября 2024, 10:40, ИА Амител
В Барнауле пенсионер попал под поезд и выжил. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции Сибири.
74-летний нетрезвый горожанин переходил железнодорожные пути на перегоне станций Барнаул – Южный в неположенном месте. Приближающийся поезд посигналил мужчине и экстренно затормозил. Однако состав все же зацепил пешехода выступающими элементами.
Пострадавшего увезли в городскую больницу. Врачи диагностировали у него переломы ребер и ушибы.
"Сотрудники транспортной полиции напоминают о необходимости соблюдения правил поведения на объектах и вблизи железнодорожного транспорта, являющихся зоной повышенной опасности", – заключили в ведомстве.
10:44:24 22-11-2024
пьяному и поезд по колено...
19:21:53 22-11-2024
трезвого-бы порезал на запчасти. а пьяному все равно!