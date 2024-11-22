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Пьяный пенсионер попал под поезд в Барнауле и остался жив

Мужчину увезли в больницу с переломами ребер и ушибами

22 ноября 2024, 10:40, ИА Амител

Железнодорожные пути / Фото: УТ МВД России по СФО
Железнодорожные пути / Фото: УТ МВД России по СФО

В Барнауле пенсионер попал под поезд и выжил. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции Сибири.

74-летний нетрезвый горожанин переходил железнодорожные пути на перегоне станций Барнаул – Южный в неположенном месте. Приближающийся поезд посигналил мужчине и экстренно затормозил. Однако состав все же зацепил пешехода выступающими элементами.

Пострадавшего увезли в городскую больницу. Врачи диагностировали у него переломы ребер и ушибы.

"Сотрудники транспортной полиции напоминают о необходимости соблюдения правил поведения на объектах и вблизи железнодорожного транспорта, являющихся зоной повышенной опасности", – заключили в ведомстве.

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Барнаул ДТП Транспорт

Комментарии 2

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бгг

10:44:24 22-11-2024

пьяному и поезд по колено...

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Гость

19:21:53 22-11-2024

трезвого-бы порезал на запчасти. а пьяному все равно!

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