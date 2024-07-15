В Рубцовске пенсионер на "Тойоте" насмерть сбил пожилую женщину

Горожанка погибла на месте

15 июля 2024, 12:14, ИА Амител

ДТП в Рубцовске / Фото: Госавтоинспекция Алтайского края

В Рубцовске пенсионер насмерть сбил женщину, сообщили в ГАИ региона.

ДТП случилось 15 июля около 7 утра у дома № 304 по ул. Комсомольской.

Предварительно установили, что водитель 1943 года рождения за рулем "Тойоты" наехал на горожанку 1951 года рождения, которая пересекала проезжую часть "в неустановленном для перехода месте".

От полученных травм пенсионерка скончалась. Полиция проводит проверку.