На Алтае водитель китайского кроссовера сбил пешехода

Сельчанин находился на проезжей части без цели ее перейти

18 октября 2024, 15:45, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В селе Майма Республики Алтай 35-летний водитель Haval Jolion сбил пешехода, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 17 октября около 19:55 возле дома № 9а по улице Березовая роща. В момент столкновения 26-летний сельчанин находился на проезжей части без цели ее перейти.

С травмой ноги пострадавшего увезли в больницу, однако госпитализация ему не потребовалась.

За нарушение ПДД молодого человека привлекли к административной ответственности.