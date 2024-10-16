На Алтае водитель погрузчика сбил 21-летнюю девушку
В момент ДТП мужчина ехал задним ходом
16 октября 2024, 14:30, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В Майминском районе Республики Алтай работник строительного магазина сбил на погрузчике коллегу, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось днем 15 октября в поселке Карлушка.
40-летний мужчина сбил 21-летнюю девушку, когда ехал задним ходом. С ушибами и ссадинами пострадавшая обращалась в больницу, однако госпитализация ей не потребовалась.
Полиция проводит проверку.
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