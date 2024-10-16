На Алтае водитель погрузчика сбил 21-летнюю девушку

В момент ДТП мужчина ехал задним ходом

16 октября 2024, 14:30, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Майминском районе Республики Алтай работник строительного магазина сбил на погрузчике коллегу, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось днем 15 октября в поселке Карлушка.

40-летний мужчина сбил 21-летнюю девушку, когда ехал задним ходом. С ушибами и ссадинами пострадавшая обращалась в больницу, однако госпитализация ей не потребовалась.

Полиция проводит проверку.