На Алтае водитель легковушки сбил пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте

Женщину увезли в больницу

21 июня 2025, 14:35, ИА Амител

Место ДТП / Кадр из видео: "В курсе 22"

В Новоалтайске сбили пенсионерку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, сообщает "В курсе 22" со ссылкой МВД Алтайского края.

ДТП случилось 20 июня на улице Деповской.

54-летний водитель Chevrolet Lanos ехал в сторону промплощадки и наехал на 71-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте.

Пострадавшую с травмами увезли в больницу.