На Алтае водитель легковушки сбил пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте
Женщину увезли в больницу
21 июня 2025, 14:35, ИА Амител
Место ДТП / Кадр из видео: "В курсе 22"
В Новоалтайске сбили пенсионерку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, сообщает "В курсе 22" со ссылкой МВД Алтайского края.
ДТП случилось 20 июня на улице Деповской.
54-летний водитель Chevrolet Lanos ехал в сторону промплощадки и наехал на 71-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть в неположенном месте.
Пострадавшую с травмами увезли в больницу.
14:49:55 21-06-2025
На НовоАлтае это было.