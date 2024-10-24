Водитель "Волги" погиб в ДТП с комбинированной дорожной машиной в Алтайском крае
65-летний автомобилист не пропустил спецтехнику на перекрестке
24 октября 2024, 07:30, ИА Амител
Водитель "Волги" погиб при столкновении с комбинированной дорожной машиной в Петропавловском районе Алтайского края, сообщили в региональной ГАИ.
ДТП случилось 23 октября в 19:15 на 64-м километре дороги Новокалманка – Огни – Михайловское – Антоньевка – Петропавловское – Смоленское.
Предварительно установили, что 65-летний водитель ГАЗ-3110 ехал по второстепенной дороге и на перекрестке не пропустил комбинированную машину 6921 ТС/ДМК-4003, которая ехала по главной.
"В результате ДТП водитель автомобиля ГАЗ-3110 скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи", – рассказали в ведомстве. Полицейские проводят проверку.
09:21:48 24-10-2024
-" проскочу"- подумал водитель легковушки...- " у меня не проскочешь"- подумал водитель оранжевого КАМАЗа....6921 тс дмк 4003
12:33:08 24-10-2024
Вчера какая-то "Волга" на красный цвет ехала, чуть не давя пешеходов, переходивших дорогу на зеленый цвет! Баркас, он и есть баркас, видимо, водилы в них такие же!
15:44:38 24-10-2024
Гость (12:33:08 24-10-2024) Вчера какая-то "Волга" на красный цвет ехала, чуть не давя п... Э, чаще мерсы на красный прут.