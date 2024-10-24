Водитель "Волги" погиб в ДТП с комбинированной дорожной машиной в Алтайском крае

65-летний автомобилист не пропустил спецтехнику на перекрестке

24 октября 2024, 07:30, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru

Водитель "Волги" погиб при столкновении с комбинированной дорожной машиной в Петропавловском районе Алтайского края, сообщили в региональной ГАИ.

ДТП случилось 23 октября в 19:15 на 64-м километре дороги Новокалманка – Огни – Михайловское – Антоньевка – Петропавловское – Смоленское.

Предварительно установили, что 65-летний водитель ГАЗ-3110 ехал по второстепенной дороге и на перекрестке не пропустил комбинированную машину 6921 ТС/ДМК-4003, которая ехала по главной.

"В результате ДТП водитель автомобиля ГАЗ-3110 скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи", – рассказали в ведомстве. Полицейские проводят проверку.