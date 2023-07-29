На Алтае водитель сбил 71-летнюю женщину, двигаясь задним ходом

Пострадавшую госпитализировали

29 июля 2023, 21:05, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

В Республике Алтай 71-летняя женщина попала под колеса автомобиля.

Как сообщили в региональном МВД, днем 27 июля в селе Акташ 53-летний местный житель двигался задним ходом с прилегающей к дому территории и на тротуаре наехал на односельчанку.

Пенсионерку с травмой ноги госпитализировали. Полицейские проводят проверку.

Ранее жительница Алтая сбила двухлетнюю девочку, заезжая во двор.