На Алтае водитель сбил 71-летнюю женщину, двигаясь задним ходом
Пострадавшую госпитализировали
29 июля 2023, 21:05, ИА Амител
Фото: 04.мвд.рф
В Республике Алтай 71-летняя женщина попала под колеса автомобиля.
Как сообщили в региональном МВД, днем 27 июля в селе Акташ 53-летний местный житель двигался задним ходом с прилегающей к дому территории и на тротуаре наехал на односельчанку.
Пенсионерку с травмой ноги госпитализировали. Полицейские проводят проверку.
Ранее жительница Алтая сбила двухлетнюю девочку, заезжая во двор.
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