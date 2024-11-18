На Алтае водитель сбил пешехода и сам отвез его в больницу

Пострадавший отделался ушибом

18 ноября 2024, 12:45, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Республике Алтай 21-летний водитель сбил 17-летнего парня на пешеходном переходе. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

15 ноября в Майминском районе автомобиль Lada Priora наехал на подростка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель самостоятельно доставил юношу в Майминскую районную больницу. У пострадавшего диагностировали ушиб голени.

В отношении сельчанина составили два административных протокола, связанных с нарушением ПДД.