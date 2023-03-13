На Алтае водитель сбил пешехода и убежал пить алкоголь

Пострадавший шёл по краю дороги в попутном направлении

13 марта 2023, 17:01, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

В Республике Алтай мужчина покинул место ДТП, оставив пострадавшего, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошёл вечером 12 марта в селе Белый Ануй. В результате ДТП пострадал житель Алтайского края – с травмами различной степени тяжести его госпитализировали в больницу.

"23-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2107, допустил наезд на 48-летнего мужчину, который передвигался по краю проезжей части в попутном направлении", – рассказали в ведомстве.

После этого водитель оставил место ДТП. Спустя несколько часов правоохранители нашли сельчанина в состоянии алкогольного опьянения и доставили в отделение полиции.

"У него была установлена степень опьянения в количестве 0,54 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха (при допустимой норме 0,16 мг/л). По его словам, он употребил спиртное после совершения ДТП", – отметили в МВД.

В отношении сельчанина возбудили административные материалы за управление автомобилем в состоянии опьянения и оставление места дорожно-транспортного происшествия.