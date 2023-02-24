В Барнауле пьяный водитель сбил ребёнка не на дороге

На водителя составили протокол, машину поместили на спецстоянку

24 февраля 2023, 17:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле водитель в состоянии алкогольного опьянения в День защитника Отечества сбил ребёнка, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инцидент произошёл вечером 23 февраля в барнаульском посёлке Новомихайловка возле дома № 27 по улице Центральной.

"66-летний мужчина, управляя автомобилем LADA Kalina, при движении по прилегающей территории допустил наезд на 13-летнего мальчика", – рассказали в ведомстве.

Ребёнок получил телесные повреждения. В медучреждении оказали помощь, не госпитализировали.

В отношении водителя составили административный протокол по факту "управления автомобилем в состоянии опьянения". Машину поместили на спецстоянку.

Напомним, вечером 23 февраля другой водитель сбил пешехода и скрылся, сейчас его разыскивают.