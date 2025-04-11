На Алтае водитель слетел с дороги в Катунь и погиб. Фото

Мужчина не справился с управлением

11 апреля 2025, 17:10, ИА Амител

Водитель слетел с дороги в Катунь / Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай рано утром в пятницу, 11 апреля, вблизи села Усть-Кокса водитель автомобиля погиб в результате ДТП, сообщает региональное МВД.

"27-летний местный житель, находясь за рулем автомобиля Toyota Corona Premio, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля в реку Катунь", – рассказали в ведомстве.

Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.