На Алтае при опрокидывании иномарки пострадал пьяный водитель и пассажир

У автомобилиста также не было водительских прав

09 апреля 2025, 14:15, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В селе Усть-Кан Республики Алтай двое человек пострадали при опрокидывании иномарки, сообщили в пресс-службе МВД региона.

ДТП случилось 8 апреля около 11:45. Пьяный 36-летний местный житель за рулем Toyota Corona не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и угодил кювет.

В итоге водитель и его 21-летняя пассажирка получили ушибы и ссадины. Их доставили в больницу, но госпитализация пострадавшим не потребовалась.

"В ходе разбирательства было установлено, что водитель сел за руль, не имея права управления транспортным средством и находясь в состоянии алкогольного опьянения", – отметили в полиции.

Мужчину привлекли к административной ответственности.

Ранее женщина погибла при столкновении двух автомобилей в Чарышском районе Алтайского края. Один из водителей был пьян.