На Алтае при опрокидывании иномарки пострадал пьяный водитель и пассажир
У автомобилиста также не было водительских прав
09 апреля 2025, 14:15, ИА Амител
В селе Усть-Кан Республики Алтай двое человек пострадали при опрокидывании иномарки, сообщили в пресс-службе МВД региона.
ДТП случилось 8 апреля около 11:45. Пьяный 36-летний местный житель за рулем Toyota Corona не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и угодил кювет.
В итоге водитель и его 21-летняя пассажирка получили ушибы и ссадины. Их доставили в больницу, но госпитализация пострадавшим не потребовалась.
"В ходе разбирательства было установлено, что водитель сел за руль, не имея права управления транспортным средством и находясь в состоянии алкогольного опьянения", – отметили в полиции.
Мужчину привлекли к административной ответственности.
Ранее женщина погибла при столкновении двух автомобилей в Чарышском районе Алтайского края. Один из водителей был пьян.
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