На Алтае волки угнали табун лошадей
Одного жеребенка успели убить
14 января 2025, 14:30, ИА Амител
В Республике Алтай стая волков отогнала табун лошадей от села, рассказали в Сайлюгемском национальном парке. С просьбой помочь разыскать животных обратился к сотрудникам отдела охраны нацпарка житель села Тюнгур.
Во время рейда инспекторы обнаружили лошадей местного жителя рядом с солонцом для зверей в урочище Соен-Чадыр в границах Сайлюгемского нацпарка. К сожалению, волки задавили одного из жеребят.
"Скорее всего, лошадей отогнали волки. Здесь в урочище Соен-Чадыр мы заложили солонец – минеральную подкормку для диких копытных, поэтому лошади тут и остановились, обнаружив соль. В местах концентрации копытных собираются и хищники", – прокомментировал госинспектор нацпарка Сергей Ильин.
Сотрудники отдела охраны связались с хозяином табуна и помогли пригнать лошадей домой.
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14:58:27 14-01-2025
ахаха. вот она цена "самовыпасу". бывает еще от переизбытка свинца в организме погибают
14:59:55 14-01-2025
"Волки позорные" ))), сдается что о двух ногах они были, да и сами на лошадях.
15:23:50 14-01-2025
Ну да) конечно волки, а кто еще то?)) гнали они их гнали, сами не знали зачем😅
17:00:50 14-01-2025
Цыгане?
15:22:37 15-01-2025
волки режут сразу штук 5, а тут только жеребенка? вранье и незнание повадок хищников