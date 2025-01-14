На Алтае волки угнали табун лошадей

Одного жеребенка успели убить

14 января 2025, 14:30, ИА Амител

Волки / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E

В Республике Алтай стая волков отогнала табун лошадей от села, рассказали в Сайлюгемском национальном парке. С просьбой помочь разыскать животных обратился к сотрудникам отдела охраны нацпарка житель села Тюнгур.

Во время рейда инспекторы обнаружили лошадей местного жителя рядом с солонцом для зверей в урочище Соен-Чадыр в границах Сайлюгемского нацпарка. К сожалению, волки задавили одного из жеребят.

"Скорее всего, лошадей отогнали волки. Здесь в урочище Соен-Чадыр мы заложили солонец – минеральную подкормку для диких копытных, поэтому лошади тут и остановились, обнаружив соль. В местах концентрации копытных собираются и хищники", – прокомментировал госинспектор нацпарка Сергей Ильин.

Сотрудники отдела охраны связались с хозяином табуна и помогли пригнать лошадей домой.