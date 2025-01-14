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На Алтае волки угнали табун лошадей

Одного жеребенка успели убить

14 января 2025, 14:30, ИА Амител

Волки / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E
Волки / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E

В Республике Алтай стая волков отогнала табун лошадей от села, рассказали в Сайлюгемском национальном парке. С просьбой помочь разыскать животных обратился к сотрудникам отдела охраны нацпарка житель села Тюнгур.

Во время рейда инспекторы обнаружили лошадей местного жителя рядом с солонцом для зверей в урочище Соен-Чадыр в границах Сайлюгемского нацпарка. К сожалению, волки задавили одного из жеребят. 

"Скорее всего, лошадей отогнали волки. Здесь в урочище Соен-Чадыр мы заложили солонец – минеральную подкормку для диких копытных, поэтому лошади тут и остановились, обнаружив соль. В местах концентрации копытных собираются и хищники", – прокомментировал госинспектор нацпарка Сергей Ильин.

Сотрудники отдела охраны связались с хозяином табуна и помогли пригнать лошадей домой.

Природа / Фото: пресс-центр Алтайского биосферного заповедника

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НОВОСТИЭкология
дикие животные Республика Алтай

Комментарии 7

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Гость

14:40:10 14-01-2025

Под Хабарами в заповеднике "Ондатровый" лютует стая одичавших собак! Из 12-ти кошек, живших при д/о Теремок, ни единой не видать...

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Гость

14:49:42 14-01-2025

Заказник "Ондатровый", хоть и назван так из-за мелкой водяной живности, но на самом деле является основным местом окота косуль нашей лесо-степной зоны! Весной, да и после сильных февральских буранов тоже, эти здоровенные псы устроят здесь зону смерти.

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гость

14:58:27 14-01-2025

ахаха. вот она цена "самовыпасу". бывает еще от переизбытка свинца в организме погибают

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ППШариков

14:59:55 14-01-2025

"Волки позорные" ))), сдается что о двух ногах они были, да и сами на лошадях.

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Гость

15:23:50 14-01-2025

Ну да) конечно волки, а кто еще то?)) гнали они их гнали, сами не знали зачем😅

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Гость

17:00:50 14-01-2025

Цыгане?

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Гость

15:22:37 15-01-2025

волки режут сразу штук 5, а тут только жеребенка? вранье и незнание повадок хищников

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