На Алтае возбудили дело после исчезновения мальчика
15 июля ребенок вышел из дома в Бийске и до сих пор не вернулся
19 июля 2023, 17:00, ИА Амител
В Алтайском крае возбудили уголовное дело по признакам убийства после исчезновения 13-летнего мальчика, сообщает региональный СК.
Напомним, в последний раз ребенка видели 15 июля – он вышел из дома в Бийске в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.
"Ранее несовершеннолетний из дома не уходил", – подчеркнули в ведомстве.
На вид мальчику 13 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза зеленые. Был одет в темно-синюю футболку, темно-синие джинсовые шорты, черные резиновые сланцы.
Следствие обращается ко всем, кому что-либо известно о местонахождении подростка, сообщить по телефонам: 8(385 2) 29-80-02, 8-905-981-16-60 или 02.
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