На Алтае возбудили дело после исчезновения мальчика

15 июля ребенок вышел из дома в Бийске и до сих пор не вернулся

19 июля 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по признакам убийства после исчезновения 13-летнего мальчика, сообщает региональный СК.

Напомним, в последний раз ребенка видели 15 июля – он вышел из дома в Бийске в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

"Ранее несовершеннолетний из дома не уходил", – подчеркнули в ведомстве.

На вид мальчику 13 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза зеленые. Был одет в темно-синюю футболку, темно-синие джинсовые шорты, черные резиновые сланцы.

Следствие обращается ко всем, кому что-либо известно о местонахождении подростка, сообщить по телефонам: 8(385 2) 29-80-02, 8-905-981-16-60 или 02.