13-летний подросток пропал в Алтайском крае

Его местонахождение неизвестно с 15 июля

18 июля 2023, 08:15, ИА Амител

13-летний подросток пропал в поселке Нагорном города Бийска в Алтайском крае, сообщают на странице поискового отряда "Лиза Алерт".

В последний раз ребенка видели 15 июля. Тогда он ушел в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 160 см, худощавый, русые волосы и зеленые глаза.

Может быть одет в темно-синие футболку и джинсовые шорты, а также в черные сланцы.

Всем, кто располагает сведениями о местонахождении пропавшего, просят сообщить по номеру 8 (800) 700-54-52 либо 112.