На Алтае возбудили уголовное дело после того, как мужчина попытался изнасиловать девочку

Утихомирить злоумышленника удалось только после применения табельного оружия

31 мая 2025, 14:58, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который в селе Сунгай Кытмановскго района попытался изнасиловать девочку и сопротивлялся при задержании полицейским, рассказали amic.ru в полиции региона.

По данным ведомства, 27 мая в дежурную часть МО МВД "Кытмановский" поступило сообщение о совершении в отношении несовершеннолетней преступления против половой неприкосновенности. На место незамедлительно прибыли полицейские. Подозреваемый попытался скрыться, но был обнаружен. При задержании мужчина сопротивлялся, угрожая стражам порядка ножом.

Один из полицейских предупредил сельчанина, что применит против него табельное оружие, если тот не успокоится, и сделал предупредительный выстрел в воздух. Однако злоумышленника это не остановило.

"Мужчина направился с ножом в сторону полицейского, после чего сотрудник, в соответствии с положениями закона "О полиции", произвел выстрел в направлении нападавшего, причинив ему ранение ноги. Задержанному оказана медицинская помощь", — рассказали в ведомстве.

Теперь правоохранителям предстоит дать оценку действиям задержанного. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По данным источника "КП-Барнаул", потерпевшей 15 лет, а нападавший — 39-летний мужчина, живущий по соседству. Он набросился на нее, когда она вечером пошла в баню. Сельчанин не успел надругаться над девочкой, так как на помощь подоспел ее отец, но сильно покалечил: было избито лицо.