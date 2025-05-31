Мужчина пытался изнасиловать девочку в Алтайском крае и получил пулю в ногу от полицейских
Злоумышленник угрожал силовикам ножом
31 мая 2025, 12:03, ИА Амител
Житель Алтайского края пытался изнасиловать девочку и при задержании напал на полицейских, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Инцидент случился 28 мая в селе Сунгай Кытмановского района.
О попытке надругательства над ребенком в полицию сообщил бывший сотрудник правоохранительных органов. Подозреваемый успел скрыться до прибытия полицейских, но его смогли найти.
При задержании злоумышленник стал угрожать силовикам ножом. Сначала стражи порядка выстрелили в воздух, но когда это не помогло, ранили его в ногу и доставили в изолятор. Медики заключили, что ранение не опасно для жизни.
Ранее "маньяк" со спущенными трусами преследовал женщину в Барнауле.
12:20:24 31-05-2025
Жаль что в ногу. Надо бы в орудие преступления стрельнуть.
14:32:01 31-05-2025
волк (12:20:24 31-05-2025) Жаль что в ногу. Надо бы в орудие преступления стрельнуть.... Какие вы все "умные".
16:21:35 31-05-2025
Гость (14:32:01 31-05-2025) Какие вы все "умные"....
А ты оправдываешь педофила-насильника? Ты чудовище!
16:56:09 31-05-2025
Гость (14:32:01 31-05-2025) Какие вы все "умные".... Не всем нравится быть терпилами, как вам...
14:05:04 31-05-2025
Это не мужчина, а существо.
13:46:20 01-06-2025
Мутная история. Похоже на оговор. Местные разборки среди силовичья, с использованием популярного ныне бзика "педофилия".
15:57:25 01-06-2025
Даже выдумывать ничего не надо: "бывший сотрудник правоохранительных органов" порешал свои вопросики, обвинив человека в популярном ныне в среде яжмамок преступлении, а действующие сотрудники правоохранительных органов помогли бывшему коллеге.