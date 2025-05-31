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Мужчина пытался изнасиловать девочку в Алтайском крае и получил пулю в ногу от полицейских

Злоумышленник угрожал силовикам ножом

31 мая 2025, 12:03, ИА Амител

Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com
Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

Житель Алтайского края пытался изнасиловать девочку и при задержании напал на полицейских, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент случился 28 мая в селе Сунгай Кытмановского района.

О попытке надругательства над ребенком в полицию сообщил бывший сотрудник правоохранительных органов. Подозреваемый успел скрыться до прибытия полицейских, но его смогли найти.

При задержании злоумышленник стал угрожать силовикам ножом. Сначала стражи порядка выстрелили в воздух, но когда это не помогло, ранили его в ногу и доставили в изолятор. Медики заключили, что ранение не опасно для жизни.

Ранее "маньяк" со спущенными трусами преследовал женщину в Барнауле.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 7

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волк

12:20:24 31-05-2025

Жаль что в ногу. Надо бы в орудие преступления стрельнуть.

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Гость

14:32:01 31-05-2025

волк (12:20:24 31-05-2025) Жаль что в ногу. Надо бы в орудие преступления стрельнуть.... Какие вы все "умные".

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Гость

16:21:35 31-05-2025

Гость (14:32:01 31-05-2025) Какие вы все "умные"....
А ты оправдываешь педофила-насильника? Ты чудовище!

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Гость

16:56:09 31-05-2025

Гость (14:32:01 31-05-2025) Какие вы все "умные".... Не всем нравится быть терпилами, как вам...

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Гость

14:05:04 31-05-2025

Это не мужчина, а существо.

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Гость

13:46:20 01-06-2025

Мутная история. Похоже на оговор. Местные разборки среди силовичья, с использованием популярного ныне бзика "педофилия".

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Гость

15:57:25 01-06-2025

Даже выдумывать ничего не надо: "бывший сотрудник правоохранительных органов" порешал свои вопросики, обвинив человека в популярном ныне в среде яжмамок преступлении, а действующие сотрудники правоохранительных органов помогли бывшему коллеге.

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