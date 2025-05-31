Мужчина пытался изнасиловать девочку в Алтайском крае и получил пулю в ногу от полицейских

Злоумышленник угрожал силовикам ножом

31 мая 2025, 12:03, ИА Амител

Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

Житель Алтайского края пытался изнасиловать девочку и при задержании напал на полицейских, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент случился 28 мая в селе Сунгай Кытмановского района.

О попытке надругательства над ребенком в полицию сообщил бывший сотрудник правоохранительных органов. Подозреваемый успел скрыться до прибытия полицейских, но его смогли найти.

При задержании злоумышленник стал угрожать силовикам ножом. Сначала стражи порядка выстрелили в воздух, но когда это не помогло, ранили его в ногу и доставили в изолятор. Медики заключили, что ранение не опасно для жизни.

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