На Алтае возле детсада разворотили асфальт и раскрошили крыльцо

На восстановление потребуется немаленькая сумма – около 500 тысяч рублей

11 апреля 2023, 14:11, ИА Амител

Фото: izvestiy-kamen.ru

В Камне-на-Оби заведующая детсадом № 27 "Петушок" обратилась к председателю Каменского районного Совета депутатов с просьбой заменить асфальт вокруг дошкольного учреждения, пишут "Каменские новости".

В обращении указано, что асфальтовое покрытие площадью 275 кв. метров было повреждено тяжёлой ремонтной техникой, которую загнали на территорию детсада в начале апреля, чтобы вывезти бетон и металл, который находился на детской площадке с ноября 2022 года.

"С осени 2022 года территорию в буквальном смысле слова “разворотили”. Демонтаж конструкций с бетонным основанием, металлоконструкции – всё выворочено наизнанку. Крыльцо, судя по видеосъёмкам, представляет собой довольно опасный объект", – писало ранее издание.

Председатель Каменского райсобрания Алексей Марин отметил, что получил обращение от заведующей детским садом.

"Мне изначально непонятно, почему обращение адресовано мне, а не подрядчику, который работал на тяжёлой технике и испортил асфальт? Ведь сумма на его восстановление потребуется немаленькая – порядка 500 тысяч рублей. В любом случае, в ситуации буду разбираться: есть ли сметы на проведение работ, как подписывали акт приёмки, какая организация этим занималась", – сообщил депутат.

Он также подчеркнул, что восстановлением повреждённого покрытия должен заниматься подрядчик, поэтому заведующей нужно было писать письмо в организацию, а не депутатам.