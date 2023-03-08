На Алтае общественники решили заставить власти отремонтировать разбитую дорогу

Из-за грязи и луж по дороге не могут проехать ни скорая, ни пожарная

08 марта 2023, 10:40, ИА Амител

В Алтайском крае общественники требуют отремонтировать разбитую поселковую дорогу, сообщает региональное отделение Народного фронта.

Как пояснили в ОНФ, летом 2022 года в село Верх-Катунское, расположенное недалеко от Бийска, провели газ. Но после прокладки труб, вместо накатанных грунтовых дорог, там теперь сплошная грязь и лужи – не могут проехать ни скорая, ни пожарная, ни какая-либо другая машина экстренной службы.