На Алтае общественники решили заставить власти отремонтировать разбитую дорогу
Из-за грязи и луж по дороге не могут проехать ни скорая, ни пожарная
08 марта 2023, 10:40, ИА Амител
В Алтайском крае общественники требуют отремонтировать разбитую поселковую дорогу, сообщает региональное отделение Народного фронта.
Как пояснили в ОНФ, летом 2022 года в село Верх-Катунское, расположенное недалеко от Бийска, провели газ. Но после прокладки труб, вместо накатанных грунтовых дорог, там теперь сплошная грязь и лужи – не могут проехать ни скорая, ни пожарная, ни какая-либо другая машина экстренной службы.
"А местная власть только разводит руками и говорит, что денег нет. Мы берём эту ситуацию на контроль, будем добиваться и от органов власти, и от подрядчика приведения поселковых дорог в нормативное состояние, помогая жителям села в решении обозначенного вопроса", – подчеркнули активисты.
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