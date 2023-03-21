На Алтае возник дефицит вакцины от ветрянки

Ранее в страну поставлялись бельгийские и американские препараты, однако с декабря ввозить в Россию их перестали

21 марта 2023, 17:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае возник дефицит вакцины от ветрянки. Как сообщают "Вести Алтай", импортный препарат перестали поставлять в Россию, а отечественного аналога пока не существует.

Прививка от ветрянки не входит в национальный календарь прививок, однако пользуется спросом у населения. В России используют бельгийские или американские вакцины от ветряной оспы, но их поставки закончились в декабре.

Прививку стоит делать тем, кто не переболел ветрянкой в детстве. Если человек не помнит, то он может сдать анализ на антитела. Часто прививку делают при планировании беременности, а также детям старше года. Кроме того, рекомендуется прививать и тех, кто перенёс заболевание легко – у организма может не быть стойкого иммунитета.

Отмечается, что в России планируют разработать отечественный аналог вакцины, включив её в национальный календарь. В таком случае препарат будет бесплатным для всех.