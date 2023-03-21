Томенко: власти просчитывают возможности увеличения зарплат водителей скорой помощи

Губернатор поручил краевому Минздраву изучить ситуацию с каждым шофёром индивидуально

21 марта 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

Власти Алтайского края просчитывают возможности увеличения зарплат водителей скорой помощи. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Виктор Томенко.

"На оперативном совещании в правительстве обсудили тему низких зарплат водителей скорой помощи. После того как перестали делать ковидные выплаты, многие почувствовали, как снизился их доход. Очевидно, что нам пришло время вмешиваться. Сейчас просчитываем возможности увеличения зарплат водителей", – написал глава региона.

Также отметил, что поручил краевому Минздраву изучить ситуацию с каждым водителем, индивидуально встретиться.