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Томенко: власти просчитывают возможности увеличения зарплат водителей скорой помощи

Губернатор поручил краевому Минздраву изучить ситуацию с каждым шофёром индивидуально

21 марта 2023, 14:45, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Власти Алтайского края просчитывают возможности увеличения зарплат водителей скорой помощи. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Виктор Томенко.

"На оперативном совещании в правительстве обсудили тему низких зарплат водителей скорой помощи. После того как перестали делать ковидные выплаты, многие почувствовали, как снизился их доход. Очевидно, что нам пришло время вмешиваться. Сейчас просчитываем возможности увеличения зарплат водителей", – написал глава региона.

Также отметил, что поручил краевому Минздраву изучить ситуацию с каждым водителем, индивидуально встретиться.

Комментарии 5

  • Почему для решения вопроса зарплаты водителей скорой помощи им нужно было записать видеообращение к президенту? Почему нельзя было решить на уровне края?
    21 марта, Гость   Ответить
  • Они просчитывают. Как они просчитают начнут рассчитывать , потом пересчитывать и учитывать. В итоге скажут все по нормативам. Было уже. Проходили.
    21 марта, Гость   Ответить
  • А от них хоть какая-то польза есть от этих правителей
    21 марта, Гость   Ответить
  • Гость, да потому что их начальство ничего не Хочет решать...Лишь бы у них все хорошо,да и политику они ведут такую- пусть опытные работники увольняются а они новых наберут на такую ЗП.
    21 марта, Гость   Ответить
  • Денег нет, но Вы держитесь... Деньги есть, не не про Вашу честь... схема рабочая
    21 марта, Гость   Ответить
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