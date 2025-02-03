На Алтае впервые в истории рак простаты "обогнал" рак легкого по числу выявлений

Алтайские онкологи подвели итоги 2024 года

03 февраля 2025, 12:15, ИА Амител

Врач с фонендоскопом / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в 2024 году злокачественные новообразования выявили более чем у 13 тысяч жителей. У женщин в тройку самых распространенных входят рак молочной железы, кожи и тела матки, а у мужчин – рак легкого, предстательной железы и кожи. Об этом сообщили в алтайском онкодиспансере.

"Впервые в истории краевой онкологической службы злокачественных опухолей предстательной железы было выявлено больше, чем даже рака легкого, диагностированного только у мужчин: 1374 и 1146 случаев соответственно. Да и сам по себе статистический прирост по этой нозологии в прошлом году оказался рекордным: плюс 18% к 2023 году", – рассказали медики.

В 2024 году почти в 60% случаев злокачественные патологии были диагностированы на ранних стадиях, в том числе и благодаря бесплатной диспансеризации. Напомним, людям в возрасте с 18 до 39 лет она проводится один раз в три года, после 40 лет – ежегодно.

В прошлом году в крае диспансеризацию прошли почти 900 тысяч жителей – это на 100 тысяч больше, чем в 2023-м. Было выявлено почти вдвое больше случаев злокачественных новообразований, чем годом ранее.