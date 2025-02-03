На Алтае впервые в истории рак простаты "обогнал" рак легкого по числу выявлений
Алтайские онкологи подвели итоги 2024 года
03 февраля 2025, 12:15, ИА Амител
В Алтайском крае в 2024 году злокачественные новообразования выявили более чем у 13 тысяч жителей. У женщин в тройку самых распространенных входят рак молочной железы, кожи и тела матки, а у мужчин – рак легкого, предстательной железы и кожи. Об этом сообщили в алтайском онкодиспансере.
"Впервые в истории краевой онкологической службы злокачественных опухолей предстательной железы было выявлено больше, чем даже рака легкого, диагностированного только у мужчин: 1374 и 1146 случаев соответственно. Да и сам по себе статистический прирост по этой нозологии в прошлом году оказался рекордным: плюс 18% к 2023 году", – рассказали медики.
В 2024 году почти в 60% случаев злокачественные патологии были диагностированы на ранних стадиях, в том числе и благодаря бесплатной диспансеризации. Напомним, людям в возрасте с 18 до 39 лет она проводится один раз в три года, после 40 лет – ежегодно.
В прошлом году в крае диспансеризацию прошли почти 900 тысяч жителей – это на 100 тысяч больше, чем в 2023-м. Было выявлено почти вдвое больше случаев злокачественных новообразований, чем годом ранее.
"С появлением "тяжелых" инструментальных видов исследований авторитет простого физикального осмотра в глазах населения упал. А между тем с его помощью можно как минимум заподозрить рак молочной, предстательной, щитовидной желез, кожи и ряд других патологий. Заподозрить и шаг за шагом раскрутить этот "клубок" до постановки диагноза", – подчеркнул главврач алтайского онкодиспансера, главный внештатный онколог регионального Минздрава Игорь Вихлянов.
12:21:55 03-02-2025
Прививка от ковида
12:49:03 03-02-2025
Гена (12:21:55 03-02-2025) Прививка от ковида... дануна...
14:45:00 03-02-2025
Гена (12:21:55 03-02-2025) Прививка от ковида... Скорее вышки 5G
16:41:36 03-02-2025
Гость (14:45:00 03-02-2025) Скорее вышки 5G...
Говорю же вам, самолеты! Опыляют, низко пролетают, жителей пугают. А это стресс, нервы и болезни!
12:58:56 04-02-2025
Гена (12:21:55 03-02-2025) Прививка от ковида... промискуитет, как следствие - хронические инфекции, аденома и рак...
12:24:07 03-02-2025
"В прошлом году в крае диспансеризацию прошли почти 900 тысяч жителей - это на 100 тысяч больше, чем в 2023-м. "
вы серьезно? я второй год подряд узнаю о том, что прошел диспансеризацию из уведомлений на госуслугах..... и каждый год, после жалобы в прокуратуру, мне звонит участковый и объясняет, что произошла "чудовищная ошибка".... а денежки из моих отчислений капают....
14:44:18 03-02-2025
R22 (12:24:07 03-02-2025) "В прошлом году в крае диспансеризацию прошли почти 900 тыся... Это явление в масштабах страны, даже сложно посчитать. И везде проводили проверки и пришли к выводу, что случайные ошибки везде виной .
Учитывая , что население края чуть больше 2 млн. каждый второй прошёл диспансеризацию. Включая детей и стариков в самых отдаленных сёлах.
17:08:25 03-02-2025
R22 (12:24:07 03-02-2025) "В прошлом году в крае диспансеризацию прошли почти 900 тыся... Ты паря не в прокуратуру а медицинскую страховую кампанию телегу отодвинь
12:59:40 04-02-2025
R22 (12:24:07 03-02-2025) "В прошлом году в крае диспансеризацию прошли почти 900 тыся... и что ты там наотчислял?
16:51:55 03-02-2025
в сша от "рака простаты" прооперировали тысячи здоровых мужчин сделав их бесплодными в этом и состоит цель "раннего выявления" несуществующих болезней
17:56:31 03-02-2025
гость (16:51:55 03-02-2025) в сша от "рака простаты" прооперировали тысячи здоровых мужч... Тама и негров до сих пор линчуют.