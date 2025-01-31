Очередное занятие "Школы онкопациентов" пройдет в алтайском онкодиспансере

Онкологи расскажут, как методы медицинской и психологической реабилитации помогают лечить злокачественные опухоли

31 января 2025, 13:10, ИА Амител

Врач с фонендоскопом / Фото: unsplash.com

4 февраля во Всемирный день борьбы против рака в Алтайском краевом онкологическом диспансере пройдет занятие "Школы онкопациентов". Специалисты расскажут, как методы медицинской и психологической реабилитации помогают лечить злокачественные опухоли.

"Главное достижение современной медицины заключается в том, что появились эффективные методы для ранней диагностики и лечения злокачественных опухолей. В большинстве случаев рак больше не приговор. Наши пациенты живут долгие годы, и важно обеспечить им максимально высокий уровень качества этой жизни, вернуть, насколько это возможно, утраченные из-за болезни или в результате тяжелого лечения функции организма, помочь справиться со страхами и предубеждениями", – рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации краевого онкодиспансера Ирина Матвеева.

На занятии "Школы онкопациентов" специалисты онкоцентра расскажут, как бороться с осложнениями после химиотерапии, чем опасны длительный стресс и затяжная депрессия, зачем онкопациентам нужны кисти и краски, как правильно "отжимать лимоны" и многое другое. А вместе с врачом по лечебной физкультуре все желающие на практике освоят комплекс упражнений при постмастэктомическом синдроме, которые они смогут выполнять самостоятельно в домашних условиях.

Также участникам "Школы онкопациентов" представят психотерапевтическую сказку "Жители старого дома", в озвучке которой принял участие актер Марк Богатырев (сериал "Кухня").

А еще в рамках мероприятия пройдет презентация фотовыставки всероссийского проекта по поддержке людей с онкологическими заболеваниями "Химия была, но мы расстались". Подобные проекты состоялись уже в 20 городах России. В Барнауле поддержать всех, кто находится на пути лечения онкозаболеваний, решились 15 героев. Их фотоистории разместят в одном из корпусов Алтайского краевого онкологического диспансера.

"Школа пациентов" пройдет 4 февраля по адресу: г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 110, лучевой корпус, 3 этаж, актовый зал. Начало мероприятия – в 12:30. Вход свободный.