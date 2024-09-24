На Алтае сняли, как снежный барс переходит через реку

Хищник попал в объектив фотоловушки

24 сентября 2024, 08:45, ИА Амител

В Сайлюгемском национальном парке Республики Алтай в объектив фотоловушки попал снежный барс.

На видео ирбис по кличке Сатир переходит мелкую речушку.

Вернувшиеся из экспедиции волонтеры, которые проверяли фотоловушки, говорят, что привезли много качественных видео со снежными барсами, и эти кадры – уникальны.

"Мало того, что фотоловушка после установки смотрит не на горы, куда был нацелен объектив, на реку, так еще и следующим видео после ухода добровольцев камера снимает переход ирбиса через реку. Вот такое невообразимое стечение обстоятельств!" – приводят слова добровольцев на странице нацпарка во "ВКонтакте".

Снежный барс, или ирбис – крупный хищник семейства кошачьих, обитающий в горах Центральной и Южной Азии. Численность ирбисов крайне мала – в 2020 году по разным оценкам она составляла от 2,7 до 3,4 тысячи.

Животное занесено в Красные книги России и МСОП. Охота на него запрещена во всех странах, где оно обитает.