На Алтае второй год подряд увеличивают взносы на капремонт на 14%
Жители многоквартирных домов в пять этажей и выше станут платить по 11,75 рубля за кв. м вместо прежних 10,18
09 января 2025, 11:30, ИА Амител
В Алтайском крае с 1 января 2025 года выросли взносы на капремонт, сообщает "Атмосфера". Постановление подписал губернатор Виктор Томенко.
"Взносы на капремонт для собственников квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах вырастут от 1,57 до 1,93 рубля за кв. м общей площади помещения. В среднем рост составит порядка 14%", – отмечает издание.
На сколько вырастут взносы:
- жители кирпичных, монолитных, блочных и панельных многоквартирных домов до четырех этажей включительно будут платить за капремонт по 13,07 рубля с кв. м вместо 11,23 рубля (+14,1%);
- для проживающих в многоквартирных деревянных домах и домах смешанных конструкций до четырех этажей включительно сумма вырастет с 12,49 до 14,42 рубля за "квадрат" (+13,4%);
- жители многоквартирных домов в пять этажей и выше станут платить по 11,75 рубля за кв. м вместо прежних 10,18 (+13,4%).
Предыдущее повышение минимальных размеров взносов на капремонт в крае произошло в январе 2024 года. Тогда индексация тоже составила 14%.
Напомним, ранее в АКЗС пришли к выводу, что в регионе минимальный размер взноса на капремонт в многоквартирных домах необходимо повысить на 20-30%. К примеру, в Новосибирской области он составляет 19,29 рубля, в Омской области – 12,76 рубля, в Республике Алтай – 13,23 рубля.
11:38:01 09-01-2025
Прекрасная новость, для проживания в трущёбах особенно - 5-этажки! Похвастать больше нечем?! Печалька!!!!!!!
13:43:19 09-01-2025
Гость (11:38:01 09-01-2025) Прекрасная новость, для проживания в трущёбах особенно - 5-э...
Можно проводить ремонт заранее,пока дома совсем в негодность не пришли. Некоторые дома могут простоять после капитального ремонта еще лет 30. А если вовремя не провести ремонт, некоторые , наверное, лет через 5 придется признать аварийными.
Кто за это отвечает? Кто проверяет состояние домов и назначает реальные сроки ремонта,а не отписки на бумаге?
19:05:02 09-01-2025
Гость (13:43:19 09-01-2025) Можно проводить ремонт заранее,пока дома совсем в негодн... Что-то крыши отлетают после таких ремонтов...
11:45:49 09-01-2025
Деньги собирают исправно, только не делают нифига, стояк горячей воды забит, председатель ТСЖ кое-что мнет, отмазки какие то лепит, стояк как стоял забитый так и стоит, хотя это должно 100% делаться за счет средств капремонта. Давайте еще увеличим чего уж там, собирать деньги у нас все мастера.
11:58:19 09-01-2025
И где этот ремонт?
12:34:47 09-01-2025
Гость (11:58:19 09-01-2025) И где этот ремонт? ...
Где-где, в Караганде... Спросите у тех, кому ремонт делали по программе кап. ремонта. 90% вам ответят, что лучше бы не делали совсем, чем так делать. Спросите у "Дома с аркой" на Ленинском, у них летом делали, горячей воды до сих пор наверно нет и не предвидится.
12:51:30 09-01-2025
Гость (12:34:47 09-01-2025) Где-где, в Караганде... Спросите у тех, кому ремонт дела... капремонт им делали не летом, а лет 5 назад
12:47:55 09-01-2025
наш дом 53 года постройки, внутри и снаружи все рушится, капремонта не было никогда, только сделали ремонт кривой ремонт крыши силами конторы-однодневки много лет назад и теперь начали выпадать кирпичи, тк крыша протекает и не выполняет своих функций.
срок капремонта стоит только через 10 лет. за 10 лет вся лепнина, штукатурка и кирпичи отвалятся на головы прохожих.
я всю жизнь живу в центре и уже давно стараюсь не ходить под нашими красивыми домами, а поднять голову и посмотреть на былое величие и красоту- сердце не выдерживает. центр от Димитрова до пл. Октября- сплошные руины, к тому же опасные для передвижения рядом.
13:35:32 09-01-2025
Элен без ребят (12:47:55 09-01-2025) наш дом 53 года постройки, внутри и снаружи все рушится, кап...
Ваш дом нужно срочно снести и выдать положенную компенсацию
12:50:43 09-01-2025
на Ленина, 81, воды нет не из-за капремонта, насколько я знаю. зато к ним можно зайти в подъезды, не боясь, что убьет током или не придавит куском штукатурки.
13:42:40 09-01-2025
Элен без ребят (12:50:43 09-01-2025) на Ленина, 81, воды нет не из-за капремонта, насколько я зна...
Плохо знаете, ещё раз проконсультируйтесь. Там виновных найти не могут. Здесь по программе капитального ремонта проект сделали с нарушениями, сам ремонт сделали с отступлениями, от проекта с нарушениями, по материалам и работам, и ресурс подали с нарушениями характеристик. Понимаете да, жильцы теперь через суд должны доказать свою правоту. Лет через пять...может быть...в правовом то государстве
15:25:16 09-01-2025
Почему не копить деньги жителей на ремонт конкретно их дома? Мутная, непрозрачная схема отъёма денег...
16:00:38 09-01-2025
Пенсионер (15:25:16 09-01-2025) Почему не копить деньги жителей на ремонт конкретно их дома?...
Эта схема - называется финансовой пирамидой
19:22:03 09-01-2025
Какое-то тотальное наступление капитализма на простой народ.Рост тарифов на ЖКХ и капремонт в шок барнаульцев вгоняет.Господи, возврати хотя бы такой социализм, как был до Горбачева.
20:10:38 09-01-2025
Всё на что способно руководство края, это обирать свой народ. А зачем оно такое?