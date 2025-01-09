На Алтае второй год подряд увеличивают взносы на капремонт на 14%

Жители многоквартирных домов в пять этажей и выше станут платить по 11,75 рубля за кв. м вместо прежних 10,18

09 января 2025, 11:30, ИА Амител

Жилой дом в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае с 1 января 2025 года выросли взносы на капремонт, сообщает "Атмосфера". Постановление подписал губернатор Виктор Томенко.

"Взносы на капремонт для собственников квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах вырастут от 1,57 до 1,93 рубля за кв. м общей площади помещения. В среднем рост составит порядка 14%", – отмечает издание.

На сколько вырастут взносы:

жители кирпичных, монолитных, блочных и панельных многоквартирных домов до четырех этажей включительно будут платить за капремонт по 13,07 рубля с кв. м вместо 11,23 рубля (+14,1%);

для проживающих в многоквартирных деревянных домах и домах смешанных конструкций до четырех этажей включительно сумма вырастет с 12,49 до 14,42 рубля за "квадрат" (+13,4%);

жители многоквартирных домов в пять этажей и выше станут платить по 11,75 рубля за кв. м вместо прежних 10,18 (+13,4%).

Предыдущее повышение минимальных размеров взносов на капремонт в крае произошло в январе 2024 года. Тогда индексация тоже составила 14%.

Напомним, ранее в АКЗС пришли к выводу, что в регионе минимальный размер взноса на капремонт в многоквартирных домах необходимо повысить на 20-30%. К примеру, в Новосибирской области он составляет 19,29 рубля, в Омской области – 12,76 рубля, в Республике Алтай – 13,23 рубля.