На Алтае вырастет минимальный уровень собираемости взносов на капремонт. Что это значит

Рассказываем, какие изменения ждут собственников квартир в многоэтажках

24 марта 2025, 07:14, ИА Амител

Ремонт дома на пр. Ленина, 67а / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В России вступил в силу федеральный закон, повышающий минимальный уровень собираемости взносов на капитальный ремонт с 50 до 60%. В связи с этим депутаты Законодательного собрания Алтайского края внесут соответствующие изменения в региональный закон на сессии 27 марта. Рассказываем, что это значит для жителей.

Что это за уровень собираемости?

В России существуют два механизма формирования фонда капитального ремонта: через регионального оператора или с использованием специального счета, выбор которого зависит от решения собственников жилья.

Большинство домов в Алтайском крае выбрали первый вариант. При этом собираемость платы в Фонд капремонта в Алтайском крае составляет 99%.

Но есть дома, аккумулирующие средства на спецсчете. В основном это те, где есть ТСЖ. Сколько таких домов, на сессии депутатам, судя по всему, расскажет министр строительства и ЖКХ Иван Гилев. В открытых источниках таких данных найти не удалось. Однако известно, что в целом по стране показатель собираемости на спецсчете конкретных домов невысокий. Некоторые собственники квартир просто не платят взносы на капитальный ремонт. Поэтому в Госдуме и решили повысить планку на 10%, чтобы упорядочить процесс, отдав его в руки регионального оператора.

Кого коснется это изменение?

Указанное изменение коснется домов, где сбор средств на капремонт ведется через специальный счет.

Что будет, если не набрать 60%?

Если уровень платежей окажется ниже установленного порога, средства будут переведены на счет регионального оператора капитального ремонта.

При недоборе взносов владельцу спецсчета направят уведомление, а жильцам дадут время на погашение задолженности. Если требуемая сумма не собрана, средства переводятся региональному оператору.

"В случае непогашения такой задолженности в пятимесячный срок с даты получения собственниками помещений соответствующего уведомления орган государственного жилищного надзора в течение одного месяца уведомляет об этом орган местного самоуправления, который, в свою очередь, принимает решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Когда вступают в силу изменения?

Депутаты рассмотрят поправки в закон 27 марта. Но после вступления в силу норма будет действовать на все правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

А сколько сегодня надо платить за капремонт?

С 1 января 2025 года в Алтайском крае взносы на капремонт для собственников квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах выросли в среднем на 14% (от 1,57 до 1,93 рубля за кв. м). Теперь жители платят:

13,07 рубля с квадратного метра – в кирпичных, монолитных, блочных и панельных многоквартирных домах до четырех этажей включительно;

14,42 рубля – в многоквартирных деревянных домах и домах смешанных конструкций до четырех этажей включительно;

11,75 рубля – в многоквартирных домах в пять этажей и выше.

Как ранее сообщал amic.ru, в России в два раза выросли пени за неуплату взносов на капремонт. Как не стать должником, кто может получить льготы и как понять, сколько платить, если такой информации нет в квитанции, – об этом и не только читайте тут.