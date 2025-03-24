На Алтае вырастет минимальный уровень собираемости взносов на капремонт. Что это значит
Рассказываем, какие изменения ждут собственников квартир в многоэтажках
24 марта 2025, 07:14, ИА Амител
В России вступил в силу федеральный закон, повышающий минимальный уровень собираемости взносов на капитальный ремонт с 50 до 60%. В связи с этим депутаты Законодательного собрания Алтайского края внесут соответствующие изменения в региональный закон на сессии 27 марта. Рассказываем, что это значит для жителей.
Что это за уровень собираемости?
В России существуют два механизма формирования фонда капитального ремонта: через регионального оператора или с использованием специального счета, выбор которого зависит от решения собственников жилья.
Большинство домов в Алтайском крае выбрали первый вариант. При этом собираемость платы в Фонд капремонта в Алтайском крае составляет 99%.
Но есть дома, аккумулирующие средства на спецсчете. В основном это те, где есть ТСЖ. Сколько таких домов, на сессии депутатам, судя по всему, расскажет министр строительства и ЖКХ Иван Гилев. В открытых источниках таких данных найти не удалось. Однако известно, что в целом по стране показатель собираемости на спецсчете конкретных домов невысокий. Некоторые собственники квартир просто не платят взносы на капитальный ремонт. Поэтому в Госдуме и решили повысить планку на 10%, чтобы упорядочить процесс, отдав его в руки регионального оператора.
Кого коснется это изменение?
Указанное изменение коснется домов, где сбор средств на капремонт ведется через специальный счет.
Что будет, если не набрать 60%?
Если уровень платежей окажется ниже установленного порога, средства будут переведены на счет регионального оператора капитального ремонта.
При недоборе взносов владельцу спецсчета направят уведомление, а жильцам дадут время на погашение задолженности. Если требуемая сумма не собрана, средства переводятся региональному оператору.
"В случае непогашения такой задолженности в пятимесячный срок с даты получения собственниками помещений соответствующего уведомления орган государственного жилищного надзора в течение одного месяца уведомляет об этом орган местного самоуправления, который, в свою очередь, принимает решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора", – сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Когда вступают в силу изменения?
Депутаты рассмотрят поправки в закон 27 марта. Но после вступления в силу норма будет действовать на все правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.
А сколько сегодня надо платить за капремонт?
С 1 января 2025 года в Алтайском крае взносы на капремонт для собственников квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах выросли в среднем на 14% (от 1,57 до 1,93 рубля за кв. м). Теперь жители платят:
- 13,07 рубля с квадратного метра – в кирпичных, монолитных, блочных и панельных многоквартирных домах до четырех этажей включительно;
- 14,42 рубля – в многоквартирных деревянных домах и домах смешанных конструкций до четырех этажей включительно;
- 11,75 рубля – в многоквартирных домах в пять этажей и выше.
Как ранее сообщал amic.ru, в России в два раза выросли пени за неуплату взносов на капремонт. Как не стать должником, кто может получить льготы и как понять, сколько платить, если такой информации нет в квитанции, – об этом и не только читайте тут.
09:16:50 24-03-2025
- "В России вступил в силу федеральный закон, повышающий минимальный уровень собираемости взносов на капитальный ремонт с 50 до 60%." Начало этой обдираловки в квитанции была сумма 165 в месяц, в настоящее время 943,53 рубля. Драли, драли - надрали три миллиона. В этом году решили провести кап ремонт не вентилируемый ремонт крыши без утепления. Объем работ 1 774,50 квадратных метров, на эти квадраты насчитали 12 393 853,29 рублей.
Разработка проектной документации 194 698,14 руб
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 126 379,81 руб
Проведение экспертизы проектной документации 344 483,69 руб.
Осуществление строительного контроля 245 732,76 рубля.
В итоге простенький ремонт крыши выходит в размере 6 472.69 рубле за квадратный метр.
Монстр - некоммерческая "Региональный оператор Алтайского края " Фонд капитального ремонтам многоквартирных домов" вы от своей не ненасытной жадности совсем потеряли берега?
10:39:33 24-03-2025
Гость (09:16:50 24-03-2025) - "В России вступил в силу федеральный закон, повышающий мин...
РО ФКР - это финансовая пирамида, которая будет обдирать до последнего, пока не рухнет. Вы сами подумайте, зачем РО ФКР, где собираемость якобы 99%, брать к себе участников, где собираемость ниже 50-60%. Причина одна - чтобы обмануть всех. С драной овцы хоть шерсти клок. Всё равно в итоге произойдёт обнуление, за которое никто не ответит.
11:14:51 24-03-2025
Гость (09:16:50 24-03-2025) - "В России вступил в силу федеральный закон, повышающий мин... Вот, вот, сколько не нужных услуг всроилось в цепочку для кого-то это золотая жила, проведение проектной документации? Экспертиза проектной документации? зачем не новую же крышу делают, она уже сделана, нужно просто старый материал заменить на новый.
13:32:27 24-03-2025
Гость (11:14:51 24-03-2025) Вот, вот, сколько не нужных услуг всроилось в цепочку для ко... даже на замену материала крыши делается проект, включая смету. и делается экспертиза, чтобы проверить, а все ли включено и не завышена ли цена, но это сейчас делают для галки. И капремонт жилого дома заключается не только в замене материла и на каждое изменение многоквартирного дома нужен проект, это же не частный дом, где все делается на глазок и если что отвечает только хозяин сам перед собой.
13:49:45 24-03-2025
Гость (13:32:27 24-03-2025) даже на замену материала крыши делается проект, включая смет... То есть вы хотите сказать, что такая услуга стоит полмиллиона) не плохо денег у кого-то в кармане осело.)
09:38:56 24-03-2025
На все ЖКХ поднимутся тарифы в Барнауле почти на 18%, теперь мы должны доплачивать за должников ТСЖ, получается?Или я что-то не так понял.Это опять колхоз получается, от которых мы давно ушли.И опять возвращаемся, видимо, от неумения честно вести настоящие дела.И все-таки, ещё вопрос.Кому в целом принадлежат МКД?Ну не собственникам же квартир?Или уже принято секретное решение все переложить на собственников квартир.
10:27:39 24-03-2025
Монстр - некоммерческая "Региональный оператор Алтайского края " Фонд капитального ремонтам многоквартирных домов" , а кто же этим всем управляет. В основном это те кого в открытых источниках найти не удалось,расскажет ли министр строительства и ЖКХ Иван Гилев , как формируется программа по капитальному ремонту домов . Откуда берутся такие суммы на эти " ремонты" ? Откуда берутся многомиллионные ремонты на доме у которого нет денег даже в перспективе. Пример дом на улице Новороссийской пересечение с Г.Исакова 4 этажа 2 подъезда всего 32 квартиры ремонт, устройство шатровый крыши . Так за чей счёт праздник ?
11:25:16 24-03-2025
В квитке присылают: 4млн на счету, собираемость 99%. Добиться ремонта крыши не можем. В районе все дома, кроме нашего отремонтировали. С нашей крыши куски бетона осыпаются. Так не надо было платить за капремонт, получается? Быстрее бы сделали?
13:51:47 24-03-2025
Гость (11:25:16 24-03-2025) В квитке присылают: 4млн на счету, собираемость 99%. Добитьс... 4 миллиона это мало, у нас крыли крышу не помню точно стоимость но примерно 17 миллионов хрушевка.
21:29:53 24-03-2025
Гость (13:51:47 24-03-2025) 4 миллиона это мало, у нас крыли крышу не помню точно стоимо... Сколько в квитке приходило, столько и платили. Другие дома - столько же. Сколько управляйка сказала. Но у них крыши сделали. Или они на 300% собираемость подняли, или занесли кому?
11:51:20 24-03-2025
Если нет пользы - то и платить не надо
12:24:50 24-03-2025
На основании какого положения Рег. оператор распоряжается средствами собранными на капитальный ремонт того или иного дома? На каком основании рег. оператор использует средства каждого собственника без уведомления или он (оператор) уже не считает средства на специальном счёте каждого многоквартирного дома средствами собственников и с их мнением не нужно считаться? Прокуратура даёт какую то правовую оценку работе Не коммерческой организации ?
13:36:29 24-03-2025
голосуйте жильцами, чтобы взносы на капремонт аккумулировать на спец-счете УК, вместо регоператора.
ук их тратить не может, деньги будете расходовать строго по целевому назначению, по согласованным жильцами сметам.