Пени за неуплату взносов на капремонт выросли в два раза. Как не накопить большие долги

А также ответы на вопросы: кому положены льготы, что делать новому хозяину квартиры и как быть, если в квитанции не указаны взносы за капремонт

11 марта 2025, 08:00, ИА Амител

Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В 2025 году более чем в два раза выросли пени за неуплату услуг ЖКХ, а в конце 2024 года в десять раз увеличилась госпошлина при подаче заявлений о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт. Чтобы избежать дополнительных финансовых затрат Фонд капитального ремонта рекомендует собственникам помещений в многоквартирных домах добровольно погасить имеющиеся долги, а также своевременно уплачивать взносы.

1 Когда нужно платить взносы на капремонт? По требованиям Жилищного кодекса РФ, собственники помещений в многоквартирных домах обязаны платить взносы на капитальный ремонт. Уплата взносов на капитальный ремонт должна осуществляться в сроки, установленные для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги – до десятого числа месяца, следующего за истекшим.

2 Как начисляются пени за неуплату? Согласно ч. 4 ст. 181 ЖК РФ, региональный оператор обязан применять установленные законодательством меры, включая начисление пеней, в отношении собственников помещений в МКД в случае несвоевременной или неполной уплаты ими взносов на капитальный ремонт. На основании постановления правительства РФ от 26 марта 2022 года № 474 "О некоторых особенностях регулирования жилищных отношений в 2022–2024 годах" начисление пеней до 1 января 2025 года производилось исходя из действующей по состоянию на 27 февраля 2022 года ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации – 9,50%. С 1 января 2025 года начисление пеней осуществляется исходя из действующей ключевой ставки Банка России на день фактической оплаты и составляет 21,00%. Во избежание значительного увеличения пеней необходимо производить уплату взносов своевременно, а также погасить имеющуюся задолженность по взносам на капитальный ремонт. Чем дольше отсутствует уплата взносов, тем больше будет начислена сумма пеней, т.к. пени начисляются за каждый день просрочки.

3 Что еще может повлиять на затраты должников? Наличие задолженности по взносам влечет за собой начало претензионно-исковой работы, в результате которой собственнику придется заплатить еще и госпошлину, что также увеличит его расходы. Обращаем внимание, что с 09.09.2024 размеры государственной пошлины, уплачиваемой при подаче искового заявления, в том числе о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт, существенно увеличились. Так, размер государственной пошлины при подаче заявлений о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт в суд общей юрисдикции увеличен в десять раз, в арбитражный суд – в восемь раз. Для погашения задолженности, которая не находится в процессе взыскания в судебном порядке, можно воспользоваться рассрочкой. Рассрочка предоставляется на срок не более чем 12 месяцев, с обязательным условием уплаты ежемесячно начисляемого размера взносов на капитальный ремонт и части имеющейся задолженности в сумме, пропорциональной количеству месяцев, на которые предоставлена рассрочка.

4 Что нужно знать о взносах на капремонт новому хозяину квартиры? Обращаем внимание, что при переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме к новому собственнику (приобретение квартиры, наследование, договор дарения и т.д.) переходит и обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт, в том числе не исполненное прежним владельцем помещения. За предоставлением достоверной информации о наличии или отсутствии задолженности по взносам на капитальный ремонт необходимо обращаться в адрес регионального оператора.

5 Что делать, если в квитанции не указаны взносы за капремонт? Не освобождает собственников от обязанности уплачивать взносы и отсутствие платежных документов. Если собственнику помещения в МКД перестали приходить квитанции, содержащие строку с назначением платежа "за капремонт", во избежание увеличения суммы долга делать это можно без платежного документа по адресу нахождения помещения или по лицевому счету, а также обратиться в Фонд капитального ремонта с заявлением о предоставлении платежных документов на электронный адрес. Не освобождает собственников от обязанности уплачивать взносы и отсутствие платежных документов. Если собственнику помещения в МКД перестали приходить квитанции, содержащие строку с назначением платежа "за капремонт", во избежание увеличения суммы долга делать это можно без платежного документа по адресу нахождения помещения или по лицевому счету, а также обратиться в Фонд капитального ремонта с заявлением о предоставлении платежных документов на электронный адрес.

6 Кому положены льготы при уплате взносов за капремонт? Кроме того, государство дает возможность отдельным категориям собственников жилья получать льготы и компенсации при уплате взносов. Для их получения необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ. Собственник должен платить взносы в Фонд капремонта в полном объеме и далее может получать компенсацию, предусмотренную законом. Компенсация расходов на уплату взносов за капремонт не предоставляется собственникам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности, которая образовалась за период не более чем три последних года. Кроме того, государство дает возможность отдельным категориям собственников жилья получать льготы и компенсации при уплате взносов. Для их получения необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ. Собственник должен платить взносы в Фонд капремонта в полном объеме и далее может получать компенсацию, предусмотренную законом. Компенсация расходов на уплату взносов за капремонт не предоставляется собственникам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности, которая образовалась за период не более чем три последних года.

Региональный оператор Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов"