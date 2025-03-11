Пени за неуплату взносов на капремонт выросли в два раза. Как не накопить большие долги
А также ответы на вопросы: кому положены льготы, что делать новому хозяину квартиры и как быть, если в квитанции не указаны взносы за капремонт
11 марта 2025, 08:00, ИА Амител
В 2025 году более чем в два раза выросли пени за неуплату услуг ЖКХ, а в конце 2024 года в десять раз увеличилась госпошлина при подаче заявлений о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт. Чтобы избежать дополнительных финансовых затрат Фонд капитального ремонта рекомендует собственникам помещений в многоквартирных домах добровольно погасить имеющиеся долги, а также своевременно уплачивать взносы.
Когда нужно платить взносы на капремонт?
Как начисляются пени за неуплату?
Согласно ч. 4 ст. 181 ЖК РФ, региональный оператор обязан применять установленные законодательством меры, включая начисление пеней, в отношении собственников помещений в МКД в случае несвоевременной или неполной уплаты ими взносов на капитальный ремонт.
На основании постановления правительства РФ от 26 марта 2022 года № 474 "О некоторых особенностях регулирования жилищных отношений в 2022–2024 годах" начисление пеней до 1 января 2025 года производилось исходя из действующей по состоянию на 27 февраля 2022 года ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации – 9,50%. С 1 января 2025 года начисление пеней осуществляется исходя из действующей ключевой ставки Банка России на день фактической оплаты и составляет 21,00%.
Во избежание значительного увеличения пеней необходимо производить уплату взносов своевременно, а также погасить имеющуюся задолженность по взносам на капитальный ремонт. Чем дольше отсутствует уплата взносов, тем больше будет начислена сумма пеней, т.к. пени начисляются за каждый день просрочки.
Что еще может повлиять на затраты должников?
Наличие задолженности по взносам влечет за собой начало претензионно-исковой работы, в результате которой собственнику придется заплатить еще и госпошлину, что также увеличит его расходы. Обращаем внимание, что с 09.09.2024 размеры государственной пошлины, уплачиваемой при подаче искового заявления, в том числе о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт, существенно увеличились. Так, размер государственной пошлины при подаче заявлений о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт в суд общей юрисдикции увеличен в десять раз, в арбитражный суд – в восемь раз.
Для погашения задолженности, которая не находится в процессе взыскания в судебном порядке, можно воспользоваться рассрочкой. Рассрочка предоставляется на срок не более чем 12 месяцев, с обязательным условием уплаты ежемесячно начисляемого размера взносов на капитальный ремонт и части имеющейся задолженности в сумме, пропорциональной количеству месяцев, на которые предоставлена рассрочка.
Что нужно знать о взносах на капремонт новому хозяину квартиры?
Что делать, если в квитанции не указаны взносы за капремонт?Не освобождает собственников от обязанности уплачивать взносы и отсутствие платежных документов. Если собственнику помещения в МКД перестали приходить квитанции, содержащие строку с назначением платежа "за капремонт", во избежание увеличения суммы долга делать это можно без платежного документа по адресу нахождения помещения или по лицевому счету, а также обратиться в Фонд капитального ремонта с заявлением о предоставлении платежных документов на электронный адрес.
Кому положены льготы при уплате взносов за капремонт?Кроме того, государство дает возможность отдельным категориям собственников жилья получать льготы и компенсации при уплате взносов. Для их получения необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ. Собственник должен платить взносы в Фонд капремонта в полном объеме и далее может получать компенсацию, предусмотренную законом. Компенсация расходов на уплату взносов за капремонт не предоставляется собственникам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности, которая образовалась за период не более чем три последних года.
Региональный оператор Алтайского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов"
09:18:04 11-03-2025
Вот это кормушка. И ведь ни кому в голову не придёт ( не пришло до сих пор?) проверить деятельность этой НЕ коммерческой организации.
09:35:24 11-03-2025
Гость (09:18:04 11-03-2025) Вот это кормушка. И ведь ни кому в голову не придёт ( не при...
Так эта кормушка и создавалась с целью "государственной" финансовой пирамиды по типу "МММ". Её и не должны проверять, там все свои.