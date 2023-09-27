На Алтае выявили мошенничество на 2,3 млн рублей при поставке оборудования в детсад

Одна из компаний должна была поставить оборудование в здание нового детского сада на сумму свыше 10 млн рублей

27 сентября 2023, 20:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Республике Алтай по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о мошенничестве при расходовании бюджетных средств, которые выделили в рамках реализации нацпроекта "Демография". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура Шебалинского района изучила законность расходования бюджетных средств и целевого использования поставленного оборудования. Выяснилось, что одна из коммерческих компаний должна была поставить оборудование в здание нового детского сайта на сумму свыше 10 млн рублей. Заказчик в лице муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад "Алтынсай" оплатил контракт и принял работы.

В результате прокуратура обнаружила, что оборудование недопоставили – на 2,3 млн рублей. Результаты проверки передали в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").