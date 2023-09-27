На Алтае выявили мошенничество на 2,3 млн рублей при поставке оборудования в детсад
Одна из компаний должна была поставить оборудование в здание нового детского сада на сумму свыше 10 млн рублей
27 сентября 2023, 20:02, ИА Амител
В Республике Алтай по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о мошенничестве при расходовании бюджетных средств, которые выделили в рамках реализации нацпроекта "Демография". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратура Шебалинского района изучила законность расходования бюджетных средств и целевого использования поставленного оборудования. Выяснилось, что одна из коммерческих компаний должна была поставить оборудование в здание нового детского сайта на сумму свыше 10 млн рублей. Заказчик в лице муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения детский сад "Алтынсай" оплатил контракт и принял работы.
В результате прокуратура обнаружила, что оборудование недопоставили – на 2,3 млн рублей. Результаты проверки передали в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").
20:53:10 27-09-2023
Садики это не паханое поле. Тётка одна работала помощницей повара. Дак она на этой должности всех родственников продуктами снабжала так, что те в гастроном только за пойлом ходили.
10:05:15 28-09-2023
Садики это не паханое поле.__________ Похоже вы тоже в этом стаде, как написано сообщение, тоже за пойлом бегаете