В Барнауле раскрыли кражу консервов "Морской котик"

Молодой человек не смог удержаться, когда проходил мимо любимого лакомства

06 сентября 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае оперативно раскрыли кражу семи банок консервов из магазина, сообщает региональное МВД.

Инцидент произошел в Барнауле. С жалобой в полицию обратилась продавец одного из магазинов на улице 80-й Гвардейской Дивизии, где неизвестный похитил четыре банки "печень трески" и три банки "Морской котик".

"Примерно в обеденное время в магазин зашел мужчина, взял консервы, положил их в пакет и прошел мимо кассы. Остановить и задержать его у работников торговли не получилось", – рассказали в ведомстве.

Полицейские составили фоторобот подозреваемого и передали всем дежурным нарядам. Вскоре сотрудники ДПС задержали 18-летнего злоумышленника.

"Он дал признательные показания и пояснил, что решился похитить любимые консервы. Ущерб обязался возместить", – отметили в МВД.

В отношении барнаульца возбудили дело по признакам "открытого хищения чужого имущества с применением насилия".