На Алтае взыскали 400 тысяч с водителя BMW, у которого на деньги "были иные планы"

Мужчина планировал продать квартиру, и уже нашел покупателя, но недвижимость быстро арестовали

20 ноября 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае судебные приставы взыскали с местного жителя компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего в ДТП мужчины, сообщает региональная ФССП.

50-летний владелец BMW врезался в движущийся в попутном направлении автомобиль, водитель которого в результате ДТП получил тяжкий вред здоровью.

С виновника постановили взыскать 400 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда в пользу пострадавшего, однако он не торопился исполнять решение суда.

Было установлено, что у неплательщика в собственности имеется недвижимое имущество, в отношении которого незамедлительно составили акт описи и ареста.