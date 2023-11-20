На Алтае взыскали 400 тысяч с водителя BMW, у которого на деньги "были иные планы"
Мужчина планировал продать квартиру, и уже нашел покупателя, но недвижимость быстро арестовали
20 ноября 2023, 12:00, ИА Амител
В Алтайском крае судебные приставы взыскали с местного жителя компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего в ДТП мужчины, сообщает региональная ФССП.
50-летний владелец BMW врезался в движущийся в попутном направлении автомобиль, водитель которого в результате ДТП получил тяжкий вред здоровью.
С виновника постановили взыскать 400 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда в пользу пострадавшего, однако он не торопился исполнять решение суда.
Было установлено, что у неплательщика в собственности имеется недвижимое имущество, в отношении которого незамедлительно составили акт описи и ареста.
"Однако у гражданина были иные планы. Мужчина планировал продать квартиру, и уже нашел покупателя. Для совершения запланированной сделки должник оплатил задолженность в кратчайший срок", – рассказали в ведомстве.
12:19:38 20-11-2023
400 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда --- ну более менее, если плюсом к материальному с учетом лечения
12:23:19 20-11-2023
Вот тут к приставам ноль вопросов, все правильно сделали. Зажать деньги в данной ситуации было жлобством со стороны биммериста. Ушатал чужую тачку, лишил мужика здоровья - и не отдавать деньги… Виноват - заплати, а не как крыса шкерься по нычкам.
22:38:02 20-11-2023
Было установлено, что у неплательщика в собственности имеется недвижимое имущество, в отношении которого незамедлительно составили акт описи и ареста.-------- Прямо сказка какая-то... Прям мигом обнаружили и арестовали. Пострадавший из непростых что-ли? Хотя конечно пусть хоть так, но приставушки свою работу сделали.