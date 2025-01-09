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На Алтае за праздники израсходовали почти 6 тысяч тонн противогололедных материалов

Дорожники работали в усиленном режиме

09 января 2025, 12:45, ИА Амител

Фото: Министерство транспорта Алтайского края
Фото: Министерство транспорта Алтайского края

Алтайские дорожники за праздники израсходовали почти шесть тысяч тонн противогололедных материалов, сообщили в Минтрансе региона. 

Как отметили в ведомстве, во время новогодних каникул дорожные службы работали в усиленном режиме.

"Для содержания дорог и устранения последствий непогоды в среднем ежесуточно очистку дорог регионального и межмуниципального значения обеспечивали более 250 машин, наибольшее количество спецтехники – порядка 480 единиц – было задействовано 4 января. Для ликвидации гололеда было использовано почти шесть тысяч тонн инертных материалов", – рассказали в министерстве.

Кроме того, круглосуточно работали диспетчерские службы. А за дорожной обстановкой следили с помощью 54 камер, 12 метеостанций и 16 комплексов весогабаритного контроля. 

Транспорт Уборка снега

Комментарии 4

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Гость

13:28:50 09-01-2025

Да сколько же можно это дерьмо сыпать........... Неужели никому нет дела о последствиях?

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Гость

16:05:02 09-01-2025

Гость (13:28:50 09-01-2025) Да сколько же можно это дерьмо сыпать........... Неужели ник... это не то о чем вы все время почему-то думаете. последствий нет, это азот соли

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Гость

13:42:26 09-01-2025

Засрали весь город

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Гость

16:05:25 09-01-2025

Гость (13:42:26 09-01-2025) Засрали весь город... очень жаль ваш город. в Барнауле всё чисто

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