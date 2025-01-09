На Алтае за праздники израсходовали почти 6 тысяч тонн противогололедных материалов

Дорожники работали в усиленном режиме

09 января 2025, 12:45, ИА Амител

Фото: Министерство транспорта Алтайского края

Алтайские дорожники за праздники израсходовали почти шесть тысяч тонн противогололедных материалов, сообщили в Минтрансе региона.

Как отметили в ведомстве, во время новогодних каникул дорожные службы работали в усиленном режиме.

"Для содержания дорог и устранения последствий непогоды в среднем ежесуточно очистку дорог регионального и межмуниципального значения обеспечивали более 250 машин, наибольшее количество спецтехники – порядка 480 единиц – было задействовано 4 января. Для ликвидации гололеда было использовано почти шесть тысяч тонн инертных материалов", – рассказали в министерстве.

Кроме того, круглосуточно работали диспетчерские службы. А за дорожной обстановкой следили с помощью 54 камер, 12 метеостанций и 16 комплексов весогабаритного контроля.