Когда откроют движение на площади Сахарова в Барнауле?
Участок улично-дорожной сети перекрыли на срок более месяца для строительства снежного городка
09 января 2025, 11:45, ИА Амител
Новогодний городок на площади Сахарова / Фото: Мария Яцутко / amic.ru
В Барнауле площадь Сахарова откроют для движения транспорта 19 января. Об этом ранее сообщали на официальном сайте мэрии.
Напомним, пр. Социалистический перекрыли от ул. Молодежной до ул. Мерзликина 9 декабря 2024 года.
Также ограничения продолжают действовать на подъезде к площади в районе Дворца культуры "Южный" (улица Чайковского, 21). Они продлятся до 15 января.
А в 2024 году снежный городок на площади Сахарова начали разбирать 14 января. 16 января движение для транспорта уже было открыто.
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12:45:37 09-01-2025
Какого городка? Вы там видели хоть одну снежную фигуру?
13:13:03 09-01-2025
не было ни горок, ни фигур, ни лотков с едой и питьем - какой городок?
зачем было перекрывать один из проспектов на целый месяц, ради светодиодных инсталляций. красиво кончено, но зачем.
арбат, центральный и изумрудный для кого рекультивировали?
13:33:25 09-01-2025
Гость (13:13:03 09-01-2025) не было ни горок, ни фигур, ни лотков с едой и питьем - как... для того, чтобы этим аргументом и помахать перед носом, когда вопрос встанет о целесообразности. засланный казачек? нормально делай - нормально будет.
14:17:14 09-01-2025
Кто-то удачно поимел 28 лямов из гор.бюджета. В очередной раз😛
22:46:14 09-01-2025
А слабо тоннель под Сахарова прокопать?
11:51:01 13-01-2025
Сажают чинуш, да видно маловато! Ни как не могут не воровать!