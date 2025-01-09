Когда откроют движение на площади Сахарова в Барнауле?

Участок улично-дорожной сети перекрыли на срок более месяца для строительства снежного городка

09 января 2025, 11:45, ИА Амител

Новогодний городок на площади Сахарова / Фото: Мария Яцутко / amic.ru

В Барнауле площадь Сахарова откроют для движения транспорта 19 января. Об этом ранее сообщали на официальном сайте мэрии.

Напомним, пр. Социалистический перекрыли от ул. Молодежной до ул. Мерзликина 9 декабря 2024 года.

Также ограничения продолжают действовать на подъезде к площади в районе Дворца культуры "Южный" (улица Чайковского, 21). Они продлятся до 15 января.

А в 2024 году снежный городок на площади Сахарова начали разбирать 14 января. 16 января движение для транспорта уже было открыто.