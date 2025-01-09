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Когда откроют движение на площади Сахарова в Барнауле?

Участок улично-дорожной сети перекрыли на срок более месяца для строительства снежного городка

09 января 2025, 11:45, ИА Амител

Новогодний городок на площади Сахарова / Фото: Мария Яцутко / amic.ru
Новогодний городок на площади Сахарова / Фото: Мария Яцутко / amic.ru

В Барнауле площадь Сахарова откроют для движения транспорта 19 января. Об этом ранее сообщали на официальном сайте мэрии.

Напомним, пр. Социалистический перекрыли от ул. Молодежной до ул. Мерзликина 9 декабря 2024 года.

Также ограничения продолжают действовать на подъезде к площади в районе Дворца культуры "Южный" (улица Чайковского, 21). Они продлятся до 15 января.

А в 2024 году снежный городок на площади Сахарова начали разбирать 14 января. 16 января движение для транспорта уже было открыто.

Барнаул Транспорт праздники площадь Сахарова дорожное движение
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Комментарии 6

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Гость

12:45:37 09-01-2025

Какого городка? Вы там видели хоть одну снежную фигуру?

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Гость

13:13:03 09-01-2025

не было ни горок, ни фигур, ни лотков с едой и питьем - какой городок?
зачем было перекрывать один из проспектов на целый месяц, ради светодиодных инсталляций. красиво кончено, но зачем.
арбат, центральный и изумрудный для кого рекультивировали?

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Гость

13:33:25 09-01-2025

Гость (13:13:03 09-01-2025) не было ни горок, ни фигур, ни лотков с едой и питьем - как... для того, чтобы этим аргументом и помахать перед носом, когда вопрос встанет о целесообразности. засланный казачек? нормально делай - нормально будет.

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Гость

14:17:14 09-01-2025

Кто-то удачно поимел 28 лямов из гор.бюджета. В очередной раз😛

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Жора

22:46:14 09-01-2025

А слабо тоннель под Сахарова прокопать?

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док

11:51:01 13-01-2025

Сажают чинуш, да видно маловато! Ни как не могут не воровать!

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