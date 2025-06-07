На Алтае за пять месяцев 2025 года поймали 690 пьяных водителей

Из них 92 сели за руль в таком виде повторно

07 июня 2025, 17:06, ИА Амител

Автомобиль ДПС / Фото: МВД Республики Алтай

В Республике Алтай за пять месяцев 2025 года полицейские задержали 690 пьяных водителей, сообщили в МВД региона.

"За пять месяцев текущего года в поле зрения сотрудников полиции попало 690 любителей нетрезвых поездок, из них 92 человека ранее уже привлекались к административной ответственности за данное правонарушение", – рассказали в ведомстве.

Лидерами антирейтинга по нетрезвому вождению стали:

Горно-Алтайск – задержали 198 пьяных автолюбителей;

Майминский район – 124;

Кош-Агачский район – 60.

В МВД отметили, что поездки в нетрезвом виде влекут штраф до 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на полтора года. Повторное такое нарушение грозит уже уголовной ответственностью.