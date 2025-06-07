На Алтае за пять месяцев 2025 года поймали 690 пьяных водителей
Из них 92 сели за руль в таком виде повторно
07 июня 2025, 17:06, ИА Амител
Автомобиль ДПС / Фото: МВД Республики Алтай
В Республике Алтай за пять месяцев 2025 года полицейские задержали 690 пьяных водителей, сообщили в МВД региона.
"За пять месяцев текущего года в поле зрения сотрудников полиции попало 690 любителей нетрезвых поездок, из них 92 человека ранее уже привлекались к административной ответственности за данное правонарушение", – рассказали в ведомстве.
Лидерами антирейтинга по нетрезвому вождению стали:
- Горно-Алтайск – задержали 198 пьяных автолюбителей;
- Майминский район – 124;
- Кош-Агачский район – 60.
В МВД отметили, что поездки в нетрезвом виде влекут штраф до 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на полтора года. Повторное такое нарушение грозит уже уголовной ответственностью.
20:24:53 07-06-2025
Да не поймали, а попались после ДТП
Ты можешь ездить пьяный и без прав. но примтёгнутый и соблюдать ПДД
Ни одна камера ещё не научилась ловить бухих.
10:55:46 08-06-2025
Гость (20:24:53 07-06-2025) Да не поймали, а попались после ДТПТы можешь ездить пьян... а нужно, чтобы в головах была мысль "я НЕ МОГУ ездить пьяный или без прав"
иначе- никак, к сожалению. только тест в авто, но это в будущем. сел за руль, дунул в трубочку, трезвый- машина завелась, пьяный- никуда не едем. неужели сложно такое сделать?
23:16:48 07-06-2025
Блин что цацкаются. Пример с этим как его актерчик, ничему не научил
09:38:41 08-06-2025
Не, ну молодцы конечно, что вкрученное быдло ловят, но сотрудников сильно не хватает
10:51:26 08-06-2025
690! это почти семьсот потенциальных убийц! так это только обнаруженных, а на самом деле, больше в разы.
бухое быдло за рулем ничему не учится, к сожалению. очень хочу, чтобы они все побыстрее того, но так редко бывает. обычно, они еще несколько человек с собой забирают(