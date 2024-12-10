Ребенок должен родиться с 1 января 2025 года

10 декабря 2024, 13:33, ИА Амител

Многодетная мать / Фото: unsplash.com / krakenimages

В Алтайском крае за рождение третьего ребенка или последующих детей будут выплачивать 300 тысяч рублей в рамках реализации региональной программы по повышению рождаемости. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказала министр социальной защиты региона Наталья Оськина.

"Будем поддерживать третье рождение. Предполагается дополнительная сумма в размере 300 тысяч рублей, которые семья сможет получить к нашему региональному материнскому капиталу, составляющему 87 тысяч рублей", – сообщила министр.

Как уточнили amic.ru в краевом Минсоцзащиты, речь идет о "единовременной выплате при рождении с 1 января 2025 года третьего или последующих детей".

Такая мера – это один из шести разделов региональной программы по повышению рождаемости, направленной на поддержку многодетных, молодых, студенческих и работающих семей, а также укрепление репродуктивного здоровья.В частности, студенткам, срок беременности которых составляет 22 недели, будут выплачивать 100 тысяч рублей. Также семьи с детьми, рожденными начиная с 1 января 2025 года, смогут рассчитывать на частичную компенсацию стоимости найма жилья. Подробности смотрите в нашей "Переговорке".