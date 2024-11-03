На Алтае за сутки с трассы слетели два автомобиля

Во обоих случаях на местах ДТП работали спасатели

03 ноября 2024, 18:15, ИА Амител

Водитель / Фото: Per Lööv / unsplash.com

В Республике Алтай за 2 ноября с трассы слетели два автомобиля, сообщили в МЧС региона.

На 740-м километре Чуйского тракта в Онгудайском районе легковушка съехала с дороги и опрокинулась.

В аналогичную ситуацию попало другое легковое авто в Усть-Канском районе на 23-м километре автодороги Ябоган – Туекта.

В обоих случаях на месте работали спасатели. Пострадавших нет.