На Алтае за сутки с трассы слетели два автомобиля
Во обоих случаях на местах ДТП работали спасатели
03 ноября 2024, 18:15, ИА Амител
Водитель / Фото: Per Lööv / unsplash.com
В Республике Алтай за 2 ноября с трассы слетели два автомобиля, сообщили в МЧС региона.
На 740-м километре Чуйского тракта в Онгудайском районе легковушка съехала с дороги и опрокинулась.
В аналогичную ситуацию попало другое легковое авто в Усть-Канском районе на 23-м километре автодороги Ябоган – Туекта.
В обоих случаях на месте работали спасатели. Пострадавших нет.
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