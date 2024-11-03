Появились подробности ДТП, в котором водитель автобуса сбил пенсионерку в Барнауле

Женщину госпитализировали

03 ноября 2024, 14:58, ИА Амител

Место ДТП / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В Госавтоинспекции Барнаула рассказали подробности ДТП, в котором водитель автобуса № 35 сбил пенсионерку.

ДТП случилось 3 ноября в 11:20 на пересечении улиц Георгиева и 50 лет СССР.

Предварительно установили, что 74-летний шофер наехал на горожанку во время поворота налево на зеленый. 75-летняя женщина в тот момент переходила дорогу также на разрешающий сигнал светофора.

В результате наезда горожанка получила травмы, госпитализирована. Полицейские возбудили административное производство.