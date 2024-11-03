Появились подробности ДТП, в котором водитель автобуса сбил пенсионерку в Барнауле
Женщину госпитализировали
03 ноября 2024, 14:58, ИА Амител
Место ДТП / Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
В Госавтоинспекции Барнаула рассказали подробности ДТП, в котором водитель автобуса № 35 сбил пенсионерку.
ДТП случилось 3 ноября в 11:20 на пересечении улиц Георгиева и 50 лет СССР.
Предварительно установили, что 74-летний шофер наехал на горожанку во время поворота налево на зеленый. 75-летняя женщина в тот момент переходила дорогу также на разрешающий сигнал светофора.
В результате наезда горожанка получила травмы, госпитализирована. Полицейские возбудили административное производство.
15:20:13 03-11-2024
Что правда водителю автобуса 74 года?
15:21:19 03-11-2024
74 летний водитель рейсового автобуса? вы там в своем уме вообще? ему отдыхать с книжкой нужно, а не людей перевозить.
16:31:22 03-11-2024
Элен без ребят (15:21:19 03-11-2024) 74 летний водитель рейсового автобуса? вы там в своем уме во... А помните 81 летний водитель на Ленинском сдавая задом сбил женщину в районе аптеки где сейчас каталическую церковь стоят?
16:59:03 03-11-2024
Элен без ребят (15:21:19 03-11-2024) 74 летний водитель рейсового автобуса? вы там в своем уме во... ему шиковать с его 15-тысячной пенсией надо, а не подрабатывать.
00:53:44 04-11-2024
Гость (16:59:03 03-11-2024) ему шиковать с его 15-тысячной пенсией надо, а не подрабатыв... если позволяет здоровье, то можно найти подработку не угрожающую жизням других людей.
16:50:37 03-11-2024
сейчас в 70 лет мужики уже идиоты неразумные, какие 74 года и водитель?! КТО посадил это за руль???!!!
12:53:30 04-11-2024
Гость (16:50:37 03-11-2024) сейчас в 70 лет мужики уже идиоты неразумные, какие 74 года ... Вы с такими комментариями поаккуратнее... У нас президенту 72 года, если что...
17:12:23 03-11-2024
74 года??? Вы совсем ку-ку? На нары кадровиков перевозчика!
17:12:38 03-11-2024
74 летний водитель рейсового автобуса... чёрный юмор?
17:29:57 03-11-2024
а какой маршрут
17:33:26 03-11-2024
Очень сложный перекресток
08:52:45 04-11-2024
Все перекрёстки сложные! Даже если права получил, а не купил.
10:42:07 04-11-2024
Неужели никто не обратил внимание что водителей автобусов 20-30 летних нет от слова совсем!И так кучу маршрутов сократили в городе и интервал между автобусами увеличили,хорошо конечно у кого собственное авто,а кто на общественном ездит,и работодателю куда деваться,берут тех,кто идёт.