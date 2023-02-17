На Алтае задержали аппаратчика с мешком марихуаны
В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде
17 февраля 2023, 11:00, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Алтайском крае полицейские изъяли у жителя Бийского района мешок марихуаны, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении МВД.
Подозреваемый – 40-летний аппаратчик из села Первомайского. Наркотики он хранил дома. Масса конфискованного средства составила 398 граммов.
"Задержанный показал стражам порядка место сбора одурманивающего урожая. В настоящее время ведётся расследование, задержанный находится под подпиской о невыезде", – подчеркнули в ведомстве.
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