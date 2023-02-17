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На Алтае задержали аппаратчика с мешком марихуаны

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде

17 февраля 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Алтайском крае полицейские изъяли у жителя Бийского района мешок марихуаны, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении МВД.

Подозреваемый – 40-летний аппаратчик из села Первомайского. Наркотики он хранил дома. Масса конфискованного средства составила 398 граммов.

"Задержанный показал стражам порядка место сбора одурманивающего урожая. В настоящее время ведётся расследование, задержанный находится под подпиской о невыезде", – подчеркнули в ведомстве.

Комментарии 8

  • мешком марихуаны === Я думал кг на 50, а тут всем мешкам МЕШОК - аж 398 грамм)))))))))))
    17 февраля, Гость   Ответить
  • аппаратчик это хто такой? Аппарат свой всем показывает что ли?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Заинтриговали.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Бойтесь аппаратчиков
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Вот и зашёл почитать кто такой аппаратчик) но не нашёл
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Аппаратчик - рабочий, осуществляющий управление каким либо процессом, происходящим в технологической установке, с помощью прибора, устройства (аппарата)
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Да это мешочник был задержан с аппаратом. Ранее он же попадался с аккумулятором и мопедом
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Аппаратчик это человек из аппарата президента аппарата администрации. Непонятно
    17 февраля, Гость   Ответить
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