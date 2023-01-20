В Барнауле задержали мужчину с наркотиками в косметичке
Расфасовкой наркотиков барнаулец занимался в квартире
20 января 2023, 11:29, ИА Амител
В Алтайском крае задержали мужчину, который около трёх месяцев занимался распространением наркотиков, сообщает региональное МВД.
"У 31-летнего жителя Барнаула изъяли 30 свёртков с синтетическим наркотическим средством (23 только приготовленных к сбыту и семь уже разложенных для потенциальных потребителей). По имеющимся у оперативников данным, противоправной деятельностью мужчина занимался на протяжении трёх месяцев", – рассказали в ведомстве.
Расфасовкой наркотиков мужчина занимался в квартире, где проживал вместе с супругой и детьми. Также полицейские изъяли более 190 граммов метадона, которые хранились в женской косметичке.
Барнаульца заключили под стражу. Его обвинили в "покушении на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере".
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