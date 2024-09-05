На Алтае задержали дебошира, разбившего стакан о лицо девушки

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

05 сентября 2024, 07:33, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

Дебошира, который разбил стакан о лицо девушки в белокурихинском ресторане, доставили в отдел полиции для разбирательства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Ранее сообщалось, что во время дня рождения девушки мужчина разбил стакан о ее лицо – пострадавшая получила глубокие порезы. Отмечалось, что молодой человек, находившийся с именинницей, попытался защитить ее, но также получил удар стеклом в область шеи.

По предварительной информации, конфликт произошел 23 августа. В результате два человека с резаными травмами обратились в центральную городскую больницу Белокурихи. Задержанному 39 лет. Сейчас проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что выяснение всех обстоятельств на контроль взяли прокуроры по поручению главы алтайской прокуратуры Антона Германа.