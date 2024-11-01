В Бийске задержали преступную группу, проводившую махинации с материнским капиталом

Женщин, готовых посодействовать, аферисты также искали в Кемерове и Красноярске

01 ноября 2024, 12:20, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Мошенники из Бийска на протяжении двух лет похищали средства материнского капитала. Среди их жертв есть как местные жительницы, так и женщины из Кемерова и Красноярска. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Злоумышленники для осуществления задуманного искали женщин, готовых посодействовать им за денежное вознаграждение. Для согласившихся приобретали поддельные свидетельства о рождении детей.

Документы подавали в учреждения соцзащиты, чтобы получить финансовую поддержку. Затем мошенники уговаривали женщин заключить фиктивные сделки на займы для покупки жилья. Займодателем выступал контролируемый подельниками кредитно-потребительский кооператив. На его счет после заключения подложного договора поступали средства материнского капитала. Полученные деньги сообщники тратили по своему усмотрению.

Правоохранительные органы установили, что злоумышленники похитили свыше 2 млн бюджетных рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В качестве подозреваемых задержали и допросили двоих 49-летних жителей Бийска.

По местам жительства мужчин при проведении обысков изъяли 130 тысяч рублей, а также компьютерную технику, средства связи и документы со сведениями, подтверждающими причастность к совершению афер.