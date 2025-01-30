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На Алтае задержали хулигана, залившего перцовкой обидчика своей знакомой

Пострадавший мужчина повздорил с девушкой на заправке — за нее вступились два автомобилиста

30 января 2025, 21:00, ИА Амител

Перцовый баллончик / Фото: соцсети
Перцовый баллончик / Фото: соцсети

В Новоалтайске следователи задержали 22-летнего молодого человека, подозреваемого в "хулиганских действиях" на автодороге в Первомайском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, в декабре 2024 года на автозаправке в Барнауле между 45-летним мужчиной и молодой девушкой произошел словесный конфликт.

Позже на Правобережном тракте две машины начали преследовать автомобиль обидчика. Грубо нарушая ПДД, они вынудили мужчину остановиться на обочине. Преследовавшие его транспортные средства также остановились.

"Из них вышли молодые люди, которые стали высказывать претензии по поводу произошедшего конфликта. После непродолжительного разговора потерпевший направился к своему автомобилю, однако один из молодых людей брызнул ему в лицо из перцового баллончика, причинив химический ожог сетчатки глаз, кожи лица, шеи и головы", – рассказали в СК.

Подозреваемый задержан. Следствие собирает доказательства и устанавливает все обстоятельства. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о мере пресечения.

Барнаул Происшествия Новоалтайск

Комментарии 6

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Грыша

22:05:57 30-01-2025

Полковник Кольт сделал бы их равными

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Гость

07:46:50 31-01-2025

Может это обидчик знакомой и есть хулиган...!?

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гость

09:20:47 31-01-2025

терпила тот, судя по видео (которое терпила отредактировал), зачем то прижимался к двум парням. наверняка им не понаравились эти попытки ухаживания

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Гость

11:14:48 31-01-2025

Все знакомые умника с перцовым баллончиком отписались?

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Гость

12:04:36 31-01-2025

Скуфидон быстро "понятия" забыл )

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Гость

10:37:12 01-02-2025

дед на девушку на заправке набыковал, но не вывез разговора с пацанчиками.

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