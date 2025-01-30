На Алтае задержали хулигана, залившего перцовкой обидчика своей знакомой

Пострадавший мужчина повздорил с девушкой на заправке — за нее вступились два автомобилиста

30 января 2025, 21:00, ИА Амител

Перцовый баллончик / Фото: соцсети

В Новоалтайске следователи задержали 22-летнего молодого человека, подозреваемого в "хулиганских действиях" на автодороге в Первомайском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, в декабре 2024 года на автозаправке в Барнауле между 45-летним мужчиной и молодой девушкой произошел словесный конфликт.

Позже на Правобережном тракте две машины начали преследовать автомобиль обидчика. Грубо нарушая ПДД, они вынудили мужчину остановиться на обочине. Преследовавшие его транспортные средства также остановились.

"Из них вышли молодые люди, которые стали высказывать претензии по поводу произошедшего конфликта. После непродолжительного разговора потерпевший направился к своему автомобилю, однако один из молодых людей брызнул ему в лицо из перцового баллончика, причинив химический ожог сетчатки глаз, кожи лица, шеи и головы", – рассказали в СК.

Подозреваемый задержан. Следствие собирает доказательства и устанавливает все обстоятельства. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о мере пресечения.