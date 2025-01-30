На Алтае задержали хулигана, залившего перцовкой обидчика своей знакомой
Пострадавший мужчина повздорил с девушкой на заправке — за нее вступились два автомобилиста
30 января 2025, 21:00, ИА Амител
В Новоалтайске следователи задержали 22-летнего молодого человека, подозреваемого в "хулиганских действиях" на автодороге в Первомайском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.
По данным следствия, в декабре 2024 года на автозаправке в Барнауле между 45-летним мужчиной и молодой девушкой произошел словесный конфликт.
Позже на Правобережном тракте две машины начали преследовать автомобиль обидчика. Грубо нарушая ПДД, они вынудили мужчину остановиться на обочине. Преследовавшие его транспортные средства также остановились.
"Из них вышли молодые люди, которые стали высказывать претензии по поводу произошедшего конфликта. После непродолжительного разговора потерпевший направился к своему автомобилю, однако один из молодых людей брызнул ему в лицо из перцового баллончика, причинив химический ожог сетчатки глаз, кожи лица, шеи и головы", – рассказали в СК.
Подозреваемый задержан. Следствие собирает доказательства и устанавливает все обстоятельства. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о мере пресечения.
22:05:57 30-01-2025
Полковник Кольт сделал бы их равными
07:46:50 31-01-2025
Может это обидчик знакомой и есть хулиган...!?
09:20:47 31-01-2025
терпила тот, судя по видео (которое терпила отредактировал), зачем то прижимался к двум парням. наверняка им не понаравились эти попытки ухаживания
11:14:48 31-01-2025
Все знакомые умника с перцовым баллончиком отписались?
12:04:36 31-01-2025
Скуфидон быстро "понятия" забыл )
10:37:12 01-02-2025
дед на девушку на заправке набыковал, но не вывез разговора с пацанчиками.