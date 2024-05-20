Подросток распылил перцовку в лицо водителю автобуса в Бийске

В случившемся разбираются сотрудники полиции

20 мая 2024, 07:14, ИА Амител

Запись с камер видеонаблюдения / Фото: "Бийск 22"

В Бийске подросток распылил перцовый баллончик в лицо водителю автобуса. Об этом сообщает "Бийск 22".

Очевидцы рассказали о том, что школьник не вышел на своей остановке и потребовал остановить автобус. Кондуктор сделала ему замечание, а в ответ услышала оскорбления.

Водитель решил заступиться за коллегу, вышел из автобуса, после чего подросток брызнул ему в лицо из баллончика.

Правоохранители знают о случившемся и разбираются в ситуации.

Ранее сообщалось, что в Барнаул возбудили об административном правонарушении в отношении мультизадачного водителя маршрутки.