Подросток распылил перцовку в лицо водителю автобуса в Бийске
В случившемся разбираются сотрудники полиции
20 мая 2024, 07:14, ИА Амител
Запись с камер видеонаблюдения / Фото: "Бийск 22"
В Бийске подросток распылил перцовый баллончик в лицо водителю автобуса. Об этом сообщает "Бийск 22".
Очевидцы рассказали о том, что школьник не вышел на своей остановке и потребовал остановить автобус. Кондуктор сделала ему замечание, а в ответ услышала оскорбления.
Водитель решил заступиться за коллегу, вышел из автобуса, после чего подросток брызнул ему в лицо из баллончика.
Правоохранители знают о случившемся и разбираются в ситуации.
Ранее сообщалось, что в Барнаул возбудили об административном правонарушении в отношении мультизадачного водителя маршрутки.
07:32:04 20-05-2024
Ребёнок же....
07:46:26 20-05-2024
Сергей (07:32:04 20-05-2024) Ребёнок же....... Распылить отморозку не баллончик, а баллон перцовки в морду и родителям за компанию. Ну и штраф тысяч на 50.
07:44:28 20-05-2024
подростку сколько лет? вообще то надо реальный срок давать или окопы рыть отправить. охренели от безнаказанности.
08:40:24 20-05-2024
Хм...странно что против подростка вскрысились. или тут одни кондуктора?
На личном опыте знаю, что часто им ЛЕНЬ остановиться, особенно маршрут 20, когда полупустой автобус и по п.Лесной они фигачат под сотку (хотя знаки 40 везде), и тут какой то пацан кнопку нажимает выйти.... - моего ребенка увозили много раз дальше.
А никого не смутило, что ВОДИТЕЛЬ ВЫШЕЛ ЗАСТУПИТЬСЯ, то есть здоровый дядька пошел на ребенка быковать.... это НОРМАЛЬНО? что пацану оставалось делать? Все правильно сделал. это Самооборона. Поставил козла водятла на место! Сидел бы за рулем, крутил баранку - не получил бы перцовки. Сам вышел, сам напросился, а теперь жертва?
Гнать метлой таких водятлов с работы. в дворники!
08:57:45 20-05-2024
Гость (08:40:24 20-05-2024) Хм...странно что против подростка вскрысились. или тут одни ... От части соглашусь, НО! не стоит забывать, водитель - общественный контроллер, а не только баранку крутить и двери открывать
09:11:07 20-05-2024
Гость (08:57:45 20-05-2024) От части соглашусь, НО! не стоит забывать, водитель - общест... да, НО...написано же. он НЕ остановился по требованию. Конфликт то начался с водителя. На нем и закончился.
Ребенок оплатил проезд-ребенок клиент услуги, Водитель оказывает услугу, в данном случае недобросовестно, ибо не остановился по требованию и увел дальше, и начал быковать.
09:25:46 20-05-2024
Гость (09:11:07 20-05-2024) да, НО...написано же. он НЕ остановился по требованию. Конфл... Вы хотя бы читайте все буквы в тексте "школьник не вышел на своей остановке и потребовал остановить автобус", т.е. это подросток, выражаясь вашим языком "просохатил остановку, а когда автобус поехал начал быковать, чтобы ему остановили в неположенном месте по требованию". Автобус останавливается на обозначенных остановках - это условие оказания услуги, а не останавливается "по требованию", где кому-то приспичило.
09:17:24 20-05-2024
Гость (08:40:24 20-05-2024) Хм...странно что против подростка вскрысились. или тут одни ... Жуть, вот такие мамашки и вбивают в голову дитяткам, что так делать можно! Детина оскорбляло кондуктора, водитель вышел не "на ребенка быковать", а сопроводить это хамло на выход. Я сама мама подростка, поэтому не надо тут, что одни кондукторы. Воспитывать надо своих дитяток, а не рассказывать им про их права, которых у них стало что-то очень много, а вот обязанностей нет.
10:38:22 20-05-2024
Анна (09:17:24 20-05-2024) Жуть, вот такие мамашки и вбивают в голову дитяткам, что так... А вы видео видели? А поглядите! водила лысый зековидный тип, ПОБЕЖАЛ за подростком ЧЕРЕЗ ДОРОГУ, в неположенном месте, и подпрыгнул, судя по всему хотел с ноги "всечь ребенку", и в этот момент ребенок распылил болончик, от чего водятел сел на проезжей части скрючевшись.
Как ни крути, дело водятла ВОДИТЬ а не бегать ЗА ДЕТЬМИ. И Родители, если этот урод написал заявлвление на ребенка, пишиите ВСТРЕЧНОЕ заявление, тут самооборона 100%. А зэкам не место за рулем.
10:41:05 20-05-2024
Анна (09:17:24 20-05-2024) Жуть, вот такие мамашки и вбивают в голову дитяткам, что так... Вопервых я не мамаша, а отец ребенка схожего возраста, вовторых прежде чем такую ересь нести ПОГЛЯДИТЕ ВИДЕО. загуглите. Я думаю, вы измените свое отношение. А теперь представьте, как бы не оскорблял ребенок, за это оправдать его нельзя, но ВЗРОСЛОМУ МУЖИКУ ГНАТЬСЯ ЗА РЕБЕНКОМ И пытаться с ноги ударить - это нонсенс. Представьте вашего ребенка отпинал какойто водятел с автобуса за маты? С ноги?. Каково? А ситуация бывает разная, мы не знаем причины точной, почему ребенок не вышел.
Новость можно преподнести поразному. Но на видео четко видно, как выбегает из автобуса и бежит через дорогу, гонется ЗА РЕБЕНКОМ.
САМООБОРОНА чистой воды.
21:20:21 20-05-2024
Гость (10:41:05 20-05-2024) Вопервых я не мамаша, а отец ребенка схожего возраста, вовто... Стали известные подробности инцидента с распылением газового баллончика в лицо водителя автобуса. Сейчас правоохранители ищут подростка, который стал участником конфликта. Предварительно были изучены записи с камеры видеонаблюдения в салоне автобуса.
Как выяснилось, подросток 15-16 лет сел в автобус на ул. Социалистической неподалеку от перекрестка с ул. Кутузова. Из-за того, что в автобусе было много людей, он не смог оплатить проезд.
На записи видно, что, когда парень собирался выходить на остановке «Городской Дворец культуры», у него завязалась перебранка с кондуктором. Тогда свое место покинул водитель и направился к подростку. Парень распылил содержимое перцового баллончика и убежал. Как пояснил водитель, он пошел к подростку, потому что он вел себя некорректно, нецензурно выражался.
08:37:30 21-05-2024
Гость (21:20:21 20-05-2024) Стали известные подробности инцидента с распылением газового... Молодец паренёк, не допустил самосуд. Водятел, если ему что-то не нравится в пассажире, должен всего лишь вызвать ментов, не более. Но быдловатый водятел привык решать проблемы силой, за что и поплатился. Впаять ему крупный штраф и реальный срок!
12:20:46 23-05-2024
Гость (10:41:05 20-05-2024) Вопервых я не мамаша, а отец ребенка схожего возраста, вовто... от этих великовозрастных дебилов уже житья нет, я не боюсь взрослых хулиганов, не боюсь собак, с ними всегда можно найти общий язык, а эти малолетки страшное дело, без тормоза и управы на них нет.
10:44:30 20-05-2024
Молодец паренёк, не растерялся и не струсил - поставил на место водятла и кондуктора. Правильно сделал, что траванул их из баллона. Привыкли быковать на беззащитных и безответных пассажиров.
11:43:43 20-05-2024
Пацан молодец. Не дал придурку покалечить себя.
14:06:42 20-05-2024
не видел, но осуждаю
По сабжу - приходилось сталкиваться и с хамоватыми подростками-неадекватами, и с такими же водителями/кондукторами. Так что ситуация неоднозначная, ждем сообщений очевидцев